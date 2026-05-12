Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»

Пол Уолтер Хайзер («Голый пистолет») сыграет главную роль в романтической комедии «Официальная фаворитка» («The Official Mistress»). Об этом сообщил Deadline.
Партнерами актера по проекту будут Маккенна Грейс («Сожалею о тебе») и Луис Партридж («Энола Холмс»). Режиссером и сценаристом картины выступит Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность»).
Он расскажет о том, как последний король Франции пытался опроверхнуть слухи о своей несостоятельности. Для этого он начал ухаживать за графиней Мадлен де Васконе и назначил ее своей официальной фавориткой.
Параллельно в фильме будет развиваться история скромного повара Рене Ренно, который рискует быть обвиненным в госизмене. По сюжету, он стремится стать дегустатором короля в попытке спасти свою первую любовь — Мадлен.
Создатели описывают проект как «ориентированный на женскую аудиторию», «роскошный, эротичный, опасный и донельзя увлекательный», сочетающий тональность «Грозового перевала», «Влюбленного Шекспира» и «Опасных связей».
«Мы играем с историей без пиетета, но в основе лежит глубоко человеческая история. Под зрелищем скрывается рассказ о тоске, амбициях, связи и смелости бросить вызов сломанной системе», — отметил Браун.
Сейчас продюсеры заняты подбором актрисы на четвертую ключевую роль — Марии‑Антуанетты. Также продолжается кастинг на роли Де Конте, Д’Артуа, Жака и Люка.
Продюсерами ромкома выступят номинант на «Оскар» Брансон Грин («Прислуга») из Harbinger Pictures, Лора Ристер («Предел риска») из Esme Grace, Мэтт Браун, Лора Булл («Culpa») из ReadyMade Films.
«Я невероятно рад сыграть Людовика XVI. Мэтт Браун написал сценарий, который с уважением относится к историческому контексту угасающего политического влияния Людовика и его противоречивому браку, но при этом создает очаровательную историю, полную легкости, романтики и ярких персонажей. Это история о том, как можно встретить смерть лицом к лицу ради величайшего дара жизни — любви», — поделился Пол Уолтер Хаузер.