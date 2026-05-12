Умер телеведущий Владимир Молчанов

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Умер российский телеведущий Владимир Молчанов, известный по программе «До и после полуночи». О его смерти сообщил фотограф Юрий Рост.

Он назвал уход Молчанова горем. Владимиру было 75 лет. По какой причине он скончался, Рост не уточнил.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал он.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В детстве он увлекался теннисом, а в 1967 году поступил на филологический факультет, где изучал нидерландский язык. С 1973 по 1986 год Молчанов работал в АПН, был корреспондентом в Нидерландах, выступал переводчиком-синхронистом. Он занимался журналистскими расследованиями преступлений нацистов и в 80-х выпустил книгу «Возмездие должно свершиться».

На телевидение Молчанов пришел в 1987 году. Сперва он работал в программе «Время», со временем стал политическим обозревателем Гостелерадио СССР и ведущим утренней программы. Параллельно он основал ночную программу, позднее ставшую «До и после полуночи». К концу 90-х Молчанов сконцентрировался на передачах о культуре. В 00-х активно выпускал документальные ленты, такие как «Мелодия рижского гетто» и «Испанское рондо. 70 лет спустя». В 10-х Молчанов освещал спорт и стал преподавать на факультете журналистики МИТРО.

