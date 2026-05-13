Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе

Disney объявил, что третья часть музыкального фильма «Camp Rock» выйдет в августе одновременно на Disney+ и Disney Channel.
К своим ролям вернутся Джо Джонас, Ник Джонас и Кевин Джонас. В проекте также участвует Деми Ловато — она стала исполнительным продюсером нового фильма. Братья Джонас тоже выступают продюсерами картины.
Сюжет расскажет о группе Connect 3, которая теряет группу на разогрев перед большим реюнион-туром. Музыканты возвращаются в лагерь Camp Rock, чтобы найти новых талантливых артистов. Во время отбора между участниками лагеря начнется конкуренция, появятся конфликты, новые союзы и романтические линии.
К своим ролям также вернулась Мария Кэнелс-Баррера, сыгравшая мать героини Митчи Торрес из первых фильмов. В новой части появятся и новые персонажи: смелая Сейдж, ее брат Дези, проблемный участник Флетч, виолончелистка Рози, барабанщик Клифф, танцовщица Калли и популярная блогерша Мэдисон.