Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе

LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
В Лобне запретили электросамокаты
В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
В Москве задержали певицу Линду
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками

Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Disney

Disney объявил, что третья часть музыкального фильма «Camp Rock» выйдет в августе одновременно на Disney+ и Disney Channel.

К своим ролям вернутся Джо Джонас, Ник Джонас и Кевин Джонас. В проекте также участвует Деми Ловато — она стала исполнительным продюсером нового фильма. Братья Джонас тоже выступают продюсерами картины.

Сюжет расскажет о группе Connect 3, которая теряет группу на разогрев перед большим реюнион-туром. Музыканты возвращаются в лагерь Camp Rock, чтобы найти новых талантливых артистов. Во время отбора между участниками лагеря начнется конкуренция, появятся конфликты, новые союзы и романтические линии.

К своим ролям также вернулась Мария Кэнелс-Баррера, сыгравшая мать героини Митчи Торрес из первых фильмов. В новой части появятся и новые персонажи: смелая Сейдж, ее брат Дези, проблемный участник Флетч, виолончелистка Рози, барабанщик Клифф, танцовщица Калли и популярная блогерша Мэдисон.

Расскажите друзьям