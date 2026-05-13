Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года
Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда
В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна
Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды
В Лобне запретили электросамокаты
В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Disney

Конан О’Брайен в третий раз проведет премию «Оскар». 99-я церемония вручения пройдет 14 марта 2027 года.

Конан О’Брайен — известный американский комик, сценарист и телеведущий, известный благодаря своим вечерним ток-шоу, включая «Late Night with Conan O’Brien» (1993–2009), «The Tonight Show» (2009–2010) и «Conan» (2010–2021). В 2025 году он был удостоен престижной премии Марка Твена за американский юмор.

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. «Афиша Daily» рассказывала о самых ярких моментах шоу. Недавно Американская киноакадемия сообщила, что с 2029 года церемония вручения премии «Оскар» будет проводиться в новом месте. Ее переместят из голливудского театра «Долби» в комплекс L.A. Live в центре Лос-Анджелеса. 

Расскажите друзьям