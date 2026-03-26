Церемония «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года

Церемония вручения премии «Оскар» будет проводиться в новом месте с 2029 года. Ее переместят из голливудского театра «Долби» в комплекс LA LIVE в центре Лос-Анджелеса. Об этом сообщила Американская киноакадемия.
Мероприятие будет проходить в этом месте на протяжении целых 10 лет. Трансляцию церемонии также перенесут с телеканала ABC на видеохостинг YouTube. Эта перемена запланирована на все тот же 2029 год.
Церемонию расположат в зале под названием Peacock Theater. Там обновят инфраструктуру, заменят сцену, звуковое и световое оборудование. Планируется модернизация фойе, закулисных помещений и других «критически важных для производства зон».
«LA LIVE был создан для того, чтобы принимать события, определяющие культуру, и нет более значимой мировой сцены, чем церемония вручения премии „Оскар“. Мы гордимся сотрудничеством с Академией, которое позволит нам переосмыслить формат и атмосферу церемонии», — заявил директоор по доходам AEG Тодд Голдштейн.