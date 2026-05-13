На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет

На Большой Полянке, 65, прекратила работу одна из старейших аптек Москвы — через год ей могло бы исполниться 200 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».
«Уважаемые покупатели! Наша аптека, к сожалению, закрылась навсегда… Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — гласит объявление на двери.
Аптеку открыл фармацевт Карл Феррейн, прибывший из Германии. После революции аптеку национализировали, но позже акционировали, и она стала частью городской сети. Здесь можно было увидеть старинные колбы, пузырьки из-под микстур, банки-штангласы, ступки, каплемеры и даже пилюльную машинку.
«Очень жаль, можно было бы сохраниться. Магазинов, аптек, ресторанов и других заведений с двухсотлетней историей в Москве практически не осталось», — говорится в посте. Причина закрытия аптечного пункта не называется.