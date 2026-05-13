На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет

Аптеку открыл фармацевт Карл Феррейн, прибывший из Германии. После революции аптеку национализировали, но позже акционировали, и она стала частью городской сети. Здесь можно было увидеть старинные колбы, пузырьки из-под микстур, банки-штангласы, ступки, каплемеры и даже пилюльную машинку.