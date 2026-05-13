«У нас остались незавершенные дела»: Маколей Калкин вспоминает Кэтрин О’Хару

Фото: 20th Century Fox

Маколей Калкин в интервью изданию Gentleman’s Journal рассказал о Кэтрин О’Харе, которая сыграла его маму в фильме «Один дома». 30 января этого года женщина ушла из жизни. Актер признался, что смерть Кэтрин потрясла его.

«Когда Кэтрин ушла в январе, это меня сильно задело, потому что, знаешь ли, это было слишком рано. Я чувствовал, что у нас остались незавершенные дела. Было ощущение, что я задолжал ей услугу — а я очень не люблю быть кому-то обязанным», —  сказал Калкин.

Кэтрин О’Хара и Калкин близко общались. В декабре 2023 года Кэтрин присутствовала на церемонии открытия именной звезды Маколея на Аллее Славы в Голливуде.

Актриса скончалась 30 января. Смерть наступила из-за тромбоэмболии легочной артерии, развившейся на фоне рака прямой кишки. Артистке был 71 год. Она известна по картинам «Один дома», «Битлджус» и сериалу «Шиттс Крик». Брат Кэтрин, Майкл П.О’Хара, поделился, что в последнее время Кэтрин «почти не разговаривала».

