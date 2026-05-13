Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»

Афиша Daily
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Рэпер Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав. Об этом сообщил The Guardian.

По словам СМИ, музыканта признали виновным в нелегальном использовании сэмпла из инструментальной композиции MSD PT2. Ее написали в 2018 году четыре артиста: Халил Абдул-Рахман, Сэм Барш, Джош Мис и Дэн Сифф.

Канье получил музыкальный трек через продюсера и использовал его в песне «Hurricane». Все авторы фрагмента были упомянуты в числе создателей финальной композиции, но еще до релиза Уэст демонстрировал раннюю версию «Hurricane» на вечеринке.

Четверо композиторов посчитали, что рэпер должен выплатить им деньги за использование сэмпла на мероприятии. Оно принесло Уэсту прибыль, поскольку на вечеринку продавали билеты. Кроме того, гости покупали мерч и другие товары от Канье.

Суд встал на сторону истцов и предписал перечислить им шестизначную сумму. Адвокаты Уэста отметили, что компенсация все же будет меньше, чем на то надеялись композиторы. Йе лично присутствовал на слушании по его делу.

«Я горжусь тем, что даю людям то, что они заслуживают. Мне кажется, многие пытаются воспользоваться мной. Сидя сегодня в зале суда, я думаю, что люди пытаются заработать больше, чем могли бы, потому что в этом фигурирую я», — поделился Канье.

 

