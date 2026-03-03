Кей-поп-группа BTS опубликовала треклист их нового альбома «Arirang». Всего в пластинке 14 композиций.
- «Body to Body»
- «Hooligan»
- «Aliens»
- «FYA»
- «2.0»
- «No. 29»
- «Swim»
- «Merry Go Round»
- «Normal»
- «Like Animals»
- «They Don’t Know ’bout Us»
- «One More Night»
- «Please»
- «Into the Sun»
«Arirang» выйдет 20 марта. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами.
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.
После релиза BTS отправятся в мировой тур. Первый концерт состоится 21 марта — и его будет в режиме реального времени транслировать Netflix. Тур вызвал так много ажиотажа, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила дипломатическое письмо своему коллеге, президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну с официальной просьбой организовать больше концертов группы BTS на территории Мексики.