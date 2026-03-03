Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»

Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS

Афиша Daily
Фото: @bts.bighitofficial

Кей-поп-группа BTS опубликовала треклист их нового альбома «Arirang». Всего в пластинке 14 композиций.

  1. «Body to Body»
  2. «Hooligan»
  3. «Aliens»
  4. «FYA»
  5. «2.0»
  6. «No. 29»
  7. «Swim»
  8. «Merry Go Round»
  9. «Normal»
  10. «Like Animals»
  11. «They Don’t Know ’bout Us»
  12. «One More Night»
  13. «Please»
  14. «Into the Sun»

«Arirang» выйдет 20 марта. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами.

Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.

После релиза BTS отправятся в мировой тур. Первый концерт состоится 21 марта — и его будет в режиме реального времени транслировать Netflix. Тур вызвал так много ажиотажа, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила дипломатическое письмо своему коллеге, президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну с официальной просьбой организовать больше концертов группы BTS на территории Мексики.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix