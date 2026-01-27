Президент Мексики попросила Южную Корею организовать больше концертов BTS

20 марта выйдет новый альбом группы BTS «Arirang». Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами. Альбом уже возглавил рейтинг Spotify «Countdown Charts Global», отслеживающий, какие будущие релизы пользователи чаще всего добавляют в предварительные сохранения.