36 лучших дорам 2025 года: выбор Яны Фелтон

Прошлый год был невероятно насыщенным и разнообразным в мире дорам: зрителей ждали как долгожданные продолжения культовых сериалов, так и смелые премьеры, которые переосмысливали привычные жанры. Южная Корея, Китай и Япония представили множество ярких работ — от напряженных психологических триллеров и душераздирающих трагедий до сладких романтических комедий и уютных «стекольных» драм.
Прим. ред.: альтернативные названия указаны для тайтлов, у которых есть официальная локализация на «Нетфликсе».
Южная Корея
«Семья Тайфун»
Альтернативное название на русском: «Босс компании „Тайфун“»
«Taepungsangsa»
Новый взгляд на популярную тему экономического кризиса 1990-х в Корее и мотивирующую историю о возрождении. Беззаботная жизнь избалованного мажора (Ли Чжун Хо) в одночасье рушится с началом кризиса, ведь после смерти отца на его плечи ложится груз семейных долгов и почти развалившийся бизнес. Главному герою предстоит столкнуться с жестоким миром того времени: обманом, махинациями и преступными группировками. Однако в этой истории важен не только протагонист, но и душевные второстепенные персонажи. В дораме много позитива, юмора и искренней веры в то, что даже из самых тяжелых обстоятельств можно найти выход, если рядом свои люди.
«Если судьба преподносит тебе мандарины»
Альтернативное название на русском: «Когда жизнь дает тебе мандарины»
«Pokssak sokassuda»
Эпическая история о любви, стойкости и женской силе, охватывающая несколько поколений. Действие начинается в 1950-х на острове Чеджу, где живет бедная, но мечтательная Э Сун (Ли Чжи Ын), жаждущая стать поэтессой. Ее поддерживает преданный возлюбленный Кван Сик (Пак Бо Гом). Вместе они сталкиваются с суровой реальностью: бедностью, патриархальными устоями и ограниченными возможностями для женщин, которым зачастую уготована лишь тяжелая работа ныряльщиц (хэнё). Этот сериал не только о выживании, но и о сопротивлении и переменах: мы увидим, как личная борьба главной героини, а также ее родных за самореализацию и справедливость создает основу для изменений культурного ландшафта целой страны и прокладывает путь к лучшей жизни для будущих поколений. Если вы любите «стекло», трагедию и жизненные истории, запасайтесь носовыми платочками и приятного просмотра!
«Дорогой Икс»
«Chinaehaneun X»
Психологический триллер о двойной жизни и сокрушительной цене успеха. Знаменитая актриса Бэк А Чжин кажется публике образцом добродетели и успеха. Но ее открыточная жизнь — лишь тщательно выстроенный образ, скрывающий травмы и безжалостный характер. Когда-то в детстве она пережила домашнее насилие, после чего научилась быть холодной и манипулировать людьми ради своей выгоды. Однако этот образ рушится, когда ее друг детства, единственный знающий правду, решает спасти ее от себя самой. Сериал понравится любителям запутанных историй про манипуляторов и фанатам крутого каста. В главных ролях: Ким Ю Чжон, Хван Ин Еп, Ким Ен Дэ, Ким До Хун и Ким Чи Хун.
«Приятного аппетита, Ваше Величество»
Альтернативное название на русском: «Шеф-повар тирана»
«Pokgunui sepeu»
Идеальная легкая дорама для всех фанатов историй про попаданок. Талантливый шеф-повар современной французской кухни из нашего времени неожиданно перемещается в эпоху Чосон, прямо во дворец к самому жестокому правителю того времени. Чтобы выжить и найти способ вернуться домой, ей приходится использовать все свое мастерство, удивляя гурмана-правителя блюдами, которые опережают его время на столетия. История, основанная на популярном вебтуне — и это прекрасный выбор для тех, кто ищет увлекательный сюжет с яркой героиней, щепоткой романтики и большой порцией кулинарного творчества. Отдельно хочется выделить актерский состав во главе с Им Юн А и Ли Чхэ Мином, которые выдали приятную и ненавязчивую «химию» между своими персонажами.
«Взрывной поцелуй»
Альтернативное название на русском: «Не стоило целоваться!»
«Kiseuneun gwaenhi haeseo!»
А эта дорама — гимн для всех поклонников классического тропа «как приручить богатого CEO-оппу». Главная героиня находится на дне: мать в больнице, работы нет, а на плечах долги и угроза потери жилья. Ее спасительной соломинкой становится заманчивая вакансия, но с одним строгим условием: компания ищет только замужних женщин с детьми. Отчаявшись, она решается на авантюру и притворяется матерью семейства. Получив долгожданную должность, женщина выходит на работу и сталкивается со своим новым начальником — тем самым невероятно успешным и привлекательным CEO, с которым у нее когда-то был случайный, но незабываемый поцелуй. Звучит как собрание всех возможных клише? Так оно и есть! Но в этом и заключается вся прелесть истории. Это ностальгическое возвращение к истокам жанра: к тем теплым, предсказуемо уютным и бесконечно обаятельным ромкомам, с которых для многих начиналась любовь к дорамам. Иногда душа просит именно такой простой, сладкой и идеальной сказки, где все закончится хорошо.
«Учебная группа»
«Seuteodigeurup»
Тот самый случай, когда опенинг хочется пересматривать (и переслушивать) снова и снова. Это экранизация популярной манхвы о находчивом школьнике, который решает использовать свою недюжинную силу и знание боевых искусств не для драк, а для взаимовыгодного обмена. Чтобы подтянуть свои оценки, он создает учебную группу, куда приглашает самых умных отличников. Его предложение простое: он обеспечивает им полную защиту от школьных задир и буллинга, а они взамен помогают ему с учебой. Вас ждет микс динамичных и зрелищных драк, легкий юмор и тот самый, создающий настроение заводной корейский рэпчик. Особенность проекта — необычный для корейских дорам хронометраж: каждая серия длится около 40 минут, что позволяет быстро и с удовольствием погрузиться в историю. Сериал уже продлен на второй сезон.
«Слабый герой-2»
«Yakhan yeongung»
Мы ждали этого три года! Культовая дорама о школьном буллинге вернулась, а ее главный герой Щи Ин (Пак Чи Хун) пытается начать все с чистого листа в новой школе. Раздавленный виной из-за потери друга и давший обет не драться, он вновь сталкивается с жестокостью со стороны очередных школьных задир и преступных группировок. Второй сезон мастерски сохраняет мрачную атмосферу и глубину оригинала, представляя новых персонажей с их собственными трагедиями, которым невозможно не сопереживать. Но эта история не только о насилии, но и о травме, попытке исцеления и поиске силы жить дальше. Фанаты сериала точно не будут разочарованы.
«Игра в кальмара-3»
«Ojingeo geim»
Заключительный сезон легендарной дорамы, который разделил зрителей на два лагеря: кто-то финалом остался доволен, кто-то его оспаривает. Сон Ки Хун (Ли Чжон Чжэ), охваченный чувством вины за гибель друзей, возвращается на турнир, чтобы навсегда уничтожить жестокую систему игр на выживание. Параллельно его знакомый детектив пытается довести до конца свое расследование и разоблачить предателя в своих рядах. Зрителей ждут еще более беспощадные испытания, потеря любимых героев (как без этого) и финальная битва. Сезон обещал дать ответы на вопросы и завершить историю, как и задумывал создатель сериала. Удалось ему? Решать вам.
«Травматология: Герои по вызову»
Альтернативное название: «Травматологический центр»
«Jungjeungwasangsenteo»
Захватывающая 8-серийная дорама о супергероях в белых халатах. В центре сюжета — блестящий травматолог, закаленный работой в зонах боевых действий и вынужденный возглавить отделение городской больницы. Его главный принцип — жизнь пациента не имеет цены: будь то знаменитость или бездомный, он будет бороться за каждого с одинаковой самоотдачей. Начинается все как динамичный и комедийный боевик о буднях скорой помощи, но под этой оболочкой скрывается глубокая драма, затрагивающая острые моральные дилеммы и социальную несправедливость. Идеальный выбор для тех, кто любит медицинские дорамы и хочет ярких эмоций.
«Не стой в стороне»
Альтернативное название на русском: «Когда ты рядом»
«Dangsini jukyeotta»
Смелая и пронзительная экранизация романа Хидео Окуды «Наоми и Канако», затрагивающая одну из самых болезненных проблем страны. Две лучшие подруги с детства знакомы с ужасом домашнего насилия: одна терпит побои от мужа, другая выросла в семье, где отец издевался над матерью. Их отчаянные попытки найти помощь наталкиваются лишь на стену равнодушия и общественного порицания. Загнанные в угол системой, которая защищает не жертв, а насильников, женщины принимают непоправимое решение: убить абьюзеров. Для тех, кто ценит, когда дорамы не боятся поднимать серьезные проблемы.
«Полярная звезда»
«Bukgeukseong»
Политический триллер со шпионскими играми и одной из самых сильных ролей Чон Чи Хен. Ее героиня не просто стильный дипломат, а блестящий стратег, бывший посол. После убийства мужа, кандидата в президенты, она понимает, что стала пешкой в большой игре, где замешаны интересы Южной Кореи, КНДР и США. Чтобы докопаться до истины и отомстить, она баллотируется на высший пост в стране, а ее прикрытием становится таинственный наемник из элитных спецслужб, чье прошлое окутано мраком. Захватывающую интригу дополняет мощная «химия» между актерами Кан Дон Воном и Чон Чи Хен.
«Дорогой Хунлан»
Альтернативное название на русском: «Дорогой Хон Ран»
«Tangeum»
В этом году вышло немного исторических дорам, среди которых самая особенная — «Дорогой Хон Ран» (так правильно. — Прим. авт.). Это экранизация романа о знатной семье эпохи Чосон, которая потеряла маленького сына. Несмотря на тщетные поиски и объявление его погибшим, лишь сводная сестра продолжала верить, что он жив. Через 18 лет при дворе появляется таинственный юноша, называющий себя пропавшим отпрыском Хон Раном, что становится началом вихря интриг, приправленных мистикой и запретной страстью. Экранная страсть между Чо Бо А и Ли Чжэ Уком передает всю трагедию влюбленных, чьи чувства обречены на давление со стороны семьи и общества. Для тех, кто любит «стекольные» сагыки с честным финалом.
«Ты и все остальное»
«Eunjunggwa Sangyeon»
Пронзительная история о двух подругах (Ким Га Ын и Пак Чи Хен), чья дружба со школьной скамьи проходит через годы соперничества и ревности. Их судьбы то расходятся, то пересекаются вновь, проходя испытания личными трагедиями, тяжелой болезнью и появлением общего возлюбленного. Сериал исследует тонкую грань между привязанностью и ненавистью, предательством и прощением, показывая, как героини ищут себя в мире, полном сложных чувств.
«Воспоминания номера 100»
«Baekbeonui chueok»
Трогательный сериал о первой любви, разворачивающейся в Корее 1980-х вокруг двух подруг-кондукторов автобуса № 100. Их беззаботная дружба проходит проверку на прочность, когда обе влюбляются в одного мужчину. На фоне экономических трудностей эпохи каждая из героинь отчаянно борется за свое будущее и личное счастье. Дорама с ностальгической атмосферой зайдет поклонникам классических душевных корейских мелодрам, которые ценят глубокие характеры, исторический антураж и силу женской дружбы.
«Наш фильм»
«Uri yeonghwa»
Рассказ про режиссера, застрявшего в творческом кризисе и решившего снять кино про смерть. Все однако меняется, когда он встречает удивительную актрису, которая смертельно больна, но при этом не падает духом. Она каждый день находит повод для улыбки и учит его радоваться мелочам. Все усложняется, когда на съемки приходит бывшая режиссера, и им приходится разбираться со старыми чувствами. Получается такая солянка из жизни и кино, где одно постоянно влияет на другое. А еще тут просто огненная актерская игра, особенно в исполнении Намгун Мина (с ним плохих дорам не бывает). Если любите душевные драмы о жизни, любви и искусстве, но без лишней пафосности, это точно ваш сериал.
«Стать адвокатом»
Альтернативное название на русском: «Эсквайр»
«Eseukwaieo: byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul»
Юридическая дорама про циничного элитного адвоката и стажерку-идеалистку, которые вынуждены работать вместе в одной конторе над сложными делами. Их профессиональные методы и жизненные принципы постоянно вступают в конфликт, но именно благодаря этому они начинают учиться друг у друга: прагматик — состраданию, а романтик — суровой реальности. Постепенно профессиональное противостояние меняет их взгляды, перерастает во взаимное уважение и личную привязанность.
«Спустить курок»
Альтернативные названия на русском: «Курок» и «Триггер»
«Teurigeo»
Остросюжетный боевик, действие которого разворачивается в Южной Корее, где использование оружия запрещено. По сюжету полицейский, расследуя серию массовых расстрелов, выходит на таинственного и харизматичного торговца оружием. Сериал сочетает напряженное повествование с философским спором о праве на самооборону и пытается разобраться в причинах насилия, охватывающего общество.
«Заколдованный дворец»
«Gwigung»
Историческое фэнтези с атмосферой тайны, элементами фольклора и динамичным сюжетом про шаманку и ее возлюбленного, в тело которого вселяется могущественный дух имуги — и шаманке приходится с ним объединиться. Они оказываются в самом сердце проклятого дворца, кишащего призраками и придворными интригами, чтобы вступить в борьбу со сверхъестественными силами и человеческим коварством, снять древнее проклятие и восстановить справедливость.
«Цена признания»
Альтернативное название на русском: «Цена исповеди»
«Jabaekui daega»
Увлекательный триллер о невиновной женщине, которую обвиняют в убийстве мужа. Чтобы выжить в тюрьме и доказать свою правоту, она оказывается вынуждена довериться таинственной сокамернице, читающей чужие секреты как открытую книгу. Пока они вступают в опасный союз, следователи пытаются распутать клубок лжи, окружающий это дело, где каждый раскрытый факт ставит под сомнение их собственные принципы.
«Слепленный город»
«Jogakdosi»
«Дисней» как главный фанат Чи Чхан Ука выпустил очередной шедевральный боевик с ним в роли обычного парня, которого подставляют и сажают в тюрьму. Там он узнает шокирующую правду: его судьбой, как и жизнями многих других, управляет гениальный манипулятор (До Кен Су). Этот «скульптор» совершает идеальные преступления, перекладывает вину на невинных и всегда остается в тени. Лишенный всего герой теперь одержим одной целью: вырваться на свободу и отомстить обидчику.
Китай
«Двойной путь»
«Shuang gui»
История о разлученных в детстве сводных брате и сестре, которых судьба вновь сводит уже взрослыми. Они абсолютно разные: она выросла в спокойствие, а его жизнь полна опасностей, связанных с подпольными гонками. Но им приходится объединиться и вместе противостоять угрозам криминального мира. На фоне экшн-сцен и жизненных трудностей между героями постепенно рождается глубокая и нежная романтическая связь. И, конечно, образ главного героя — дерзкого, но преданного гонщика с тяжелым прошлым — покорил сердца зрительниц по всему интернету.
«Первый мороз»
«Nan hong»
Спустя годы после болезненного расставания бывшие одноклассники Вэнь Ифань и Сан Янь неожиданно встречаются вновь. Судьба сводит их под одной крышей, и вынужденное соседство становится для них испытанием. Молодым людям предстоит преодолеть неловкость и разобраться в старых обидах, которые когда-то их разлучили. Спин-офф популярной дорамы «Скрытая любовь» исследует тему исцеления, показывая, как два человека, пережившие боль, могут заново построить свои отношения; что любовь не страсть с первого взгляда, а медленный и трудный путь друг к другу.
«Легенда о женщине-генерале»
«Jin yue ru ge»
Историческая фэнтези-драма о силе духа и борьбе за справедливость. Главная героиня, чтобы защитить честь семьи и вернуть утраченное наследство, оказывается вынуждена выдавать себя за мужчину и отправиться служить в армию. Под личиной бесстрашного воина она сталкивается с войнами, предательством близких и смертельной опасностью. В пути ее сопровождает проницательный военачальник, который сначала видит в ней шпиона, но вскоре становится союзником и кем-то больше. Настоящая находка для фанатов сюжета в духе «Мулан», где отважная героиня бросает вызов традициям в мире мужчин.
«Узник красоты»
«Zhe yao»
Дорама о сложном союзе, появившемся на фоне вражды. Чтобы остановить многовековую войну между кланами Вэй и Цяо, наследница Цяо предлагает брак грозному военачальнику Вэй, чью семью когда-то предали ее предки. Вэй соглашается, но клянется сделать жизнь невесты невыносимой. За фасадом ненависти и взаимных колкостей постепенно проступает понимание, а затем и глубокая страсть, заставляющая обоих пересмотреть свои убеждения. Поклонники тропа «от ненависти до любви», где политические интриги тесно переплетены с романтикой и эмоциями персонажей, будут в восторге.
«Когда судьба преподносит демона»
«Xian yu»
Могущественному мастеру предсказали стать жестоким демоном. Спасти его может лишь тот, кто способен снять древнюю печать. Этим человеком неожиданно оказывается беспечная и ленивая девушка по прозвищу Соленая рыба, в которой мастер видит исключительно помеху. Зрителей ждут захватывающие приключения пары в разных мирах, где за фантастическим антуражем скрывается медленное и страстное взросление их чувств. Проект чуть выходит за рамки простой сказки и разбавлен откровенными сценами, что добавляет ему серьезности, остроты и чувственности.
«Обреченные сердца»
«Yi xiao sui ge»
Лучница по ошибке ранит принца, а после теряет память. Принц, выжив, находит ее и решает оставить рядом с собой, чтобы с ее помощью раскрыть заговор. Сначала они считают друг друга врагами, но постепенно сквозь недоверие и интриги пробивается настоящее чувство. Вместе им предстоит разгадать дворцовые тайны, столкнуться с предательством и понять, что их связывает не только общая опасность, но и нечто большее.
«Самое лучшее»
«Ai ni»
Теплая и светлая история о душевном исцелении, в которой главная героиня страдает от тяжелой бессонницы, вызванной жизненными потрясениями. Ее путь к исцелению начинается с визита к молодому врачу традиционной китайской медицины. Их отношения, начавшиеся как профессиональные, постепенно становятся все более близкими, особенно когда выясняется, что они не только врач и пациентка, но и соседи. Вместе они учатся преодолевать личные травмы, одиночество и недоверие, находя утешение в простых вещах, семейных радостях и мудрости древней медицины.
«Сон во сне»
«Shu juan yi meng»
Начинающая актриса неожиданно оказывается внутри костюмированной дорамы, где ей уготована роль героини, обреченной на смерть от рук злодея. Каждая ее попытка избежать гибели оборачивается неудачей: она снова и снова возвращается к началу этого кошмара. Чтобы разорвать порочный круг, она решает разрушить саму систему сюжета, разгадав истинные мотивы всех персонажей, и попытаться сделать их живыми людьми. Яркий пример умного фэнтези с элементами триллера, где героиня использует смекалку.
«В погоне за Луной»
«Bai yue fan xing»
Бай Шо (Бай Лу) дала в детстве клятву достичь бессмертия. Это приводит ее прямиком к владыке демонов, который, сам того не желая, становится ее наставником. Между ними вспыхивает запретная страсть, которой суждено пройти через испытания древней враждой двух миров, предательством и личные жертвы. История с прекрасными костюмами и мифологическим антуражем для всех фанатов жанра сянься, где эпические битвы между добром и злом переплетаются с глубокой и трагической романтикой.
«Любовь в облаках»
«Ru qing yun»
Непобедимая воительница впервые терпит поражение от загадочного бандита и подозревает, что стала жертвой заговора и отравления. Чтобы раскрыть его истинные намерения, она сбрасывает доспехи и перевоплощается в танцовщицу, внедряясь в его близкое окружение. То, что начинается как опасная игра с маскировкой и взаимной слежкой, постепенно перерастает в сложное противостояние возлюбленных.
Япония
«Алиса в Пограничье-3»
«Imawa no Kuni no Arisu»
Финальное возвращение в мир смертельных игр, где на кону уже не только жизнь, но и будущее. Арису и Усаги (Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия), с трудом обретшие покой в обычном мире, снова оказываются втянуты в кошмар, когда Усаги похищают. Чтобы спасти ее, Арису вынужден вернуться в Пограничье, где правила диктует новая карта Джокера. Героям и другим выжившим предстоит пройти через серию самых изощренных и смертоносных испытаний. Сезон углубляется в тайну происхождения Пограничья и дает долгожданные ответы, пытаясь поставить точку в истории о выживании.
«Икусагами: Последний самурай»
«Ikusagami»
Япония конца XIX века. Бывший самурай теряет все после падения своего сословия и ради спасения жены оказывается вынужден вступить в смертельную игру «Кодоку». Его цель: добраться из Киото в Токио через череду жестоких схваток и получить огромный денежный приз. На пути он сталкивается с безжалостными противниками и собственной моралью, разрываясь между самурайским кодексом и инстинктом самосохранения. Сериал, завоевавший мировую аудиторию через Netflix, поражает напряженной атмосферой, визуальной эстетикой и силой духа протагониста.
«Выходи замуж за моего супруга!»
«Watashi no Otto to Kekkon Shite»
Японская адаптация корейской дорамы и одноименной манхвы. Главная героиня после предательства мужа и лучшей подруги погибает, но получает возможность вернуться на десять лет назад. После чего решает переписать свою судьбу: разоблачить неверных близких, отомстить и построить новую, счастливую жизнь. Японский ремейк сохраняет интригу и эмоциональную глубину оригинального сюжета, перенося его в другой культурный контекст. Ключевые роли исполнили Фука Косиба и Такэру Сато, что добавило истории харизмы.
«О женщинах и Асурах»
«Ashura no Gotoku»
Глубокая семейная драма — экранизация одноименного романа, переосмысленного знаменитым режиссером Хирокадзу Корээдой. История разворачивается вокруг четырех взрослых сестер, которые узнают, что их отец на протяжении многих лет ведет двойную жизнь. Вместо того чтобы раскрыть правду матери, сестры пытаются скрыть измену, чем только усугубляют напряжение, и пересматривают свои собственные жизни, брак и представления о верности. Для ценителей вдумчивого кино.
«Стеклянное сердце»
«Glass Heart»
Основанная на романе Мио Вакаги музыкальная драма с Такэру Сато о страсти, стойкости и исцелении через творчество. По сюжету барабанщица теряет место в своей группе, но ее талант замечает гениальный и замкнутый музыкант. Он приглашает ее присоединиться к своему новому проекту: группе TENBLANK. Вместе с другими участниками они проходят трудный путь от первых репетиций до ошеломительного успеха, сталкиваясь не только с внешними вызовами и конкуренцией, но и с внутренними демонами, личными драмами и сложными отношениями внутри коллектива.
«Анонимные романтики»
«Tokumei no Koibito-tachi»
Японско-корейская дорама о двух застенчивых людях, которых вместе свела любовь к шоколаду. Он — талантливый мастер, но панически боится общаться с людьми. Она — наследница кондитерской, но редко выходит из дома из-за страха перед внешним миром. Когда их пути пересекаются, возникает неловкое, но трогательное взаимопонимание. Создавая вместе сладости, они постепенно учатся доверять друг другу, преодолевая свои страхи и одиночество. Идеальный сериал для спокойного вечера, если хочется чего-то уютного, светлого и сладкого. В главных ролях японский актер Сюн Огури и корейская актриса Хан Хе Чжу.