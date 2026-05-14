84 корейские дорамы для томных вечеров: большой гид по k-drama

Корейские сериалы (k-drama) не менее популярны, чем турецкие. Но какими бывают корейские дорамы, какие темы они чаще всего поднимают и как найти себе дораму по вкусу — разбираемся вместе с экспертом по азиатской поп-культуре и автором популярного телеграм-канала eat, sleep & kdrama Яной Фелтон.

Этот материал впервые был опубликован 22 марта 2025 года.

В последние годы дорамы — азиатские сериалы, преимущественно из Кореи, Китая и Японии, откуда и пошел этот термин, — захватывают внимание зрителей по всему миру, став настоящим культурным феноменом. Их популярность объясняется не только увлекательными сюжетами и яркими персонажами, но и глубоким эмоциональным вовлечением, которое находит отклик у аудитории. Особую роль в популяризации корейских дорам играют глобальные стриминговые гиганты, такие как Netflix и Disney+. Заметив растущий интерес к азиатскому контенту, они активно инвестируют в производство корейских сериалов.

При этом существует большое заблуждение, что дорамы — это только романтичные слезливые мелодрамы. На самом деле их мир наполнен самыми разными жанрами: ужасами, триллерами, детективами, комедиями, мистикой. Каждый найдет себе дораму по душе! Но именно романтические дорамы имеют различные поджанры и тропы, из которых вы сможете выбрать себе любую форму романтики в зависимости от ваших предпочтений и настроения.

Все виды романтики

Троп 1. «Любовный треугольник»

Один из самых популярных, где главный герой выбирает между двумя кандидатами за место в своем сердце. Один из них обычно олицетворяет стабильность и доброту, второй — страсть и загадочность. Этот конфликт добавляет драматизма, напряженности и эмоциональной глубины, заставляя зрителей сопереживать и спорить о том, кто больше достоин любви.

«Истинная красота»

«Yeosingangrim»

© Okko

Классика в мире дорам: дорамщики до сих пор спорят, кого же должна была выбрать главная героиня — Су Хо или Се Чжуна. Основанная на вебтунеЮжнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах. история рассказывает о Лим Чжу Гюн — девушке, ставшей мастером макияжа, чтобы скрыть свою «неидеальную» внешность и избежать травли. Оказавшись в новой школе, она влюбляется в двух парней — холодного, но доброго (и, конечно, богатого) Ли Су Хо и жизнерадостного Хан Се Чжуна. Сочетая романтику, комедию и драму, сериал поднимает ряд важных тем, посвященных самооценке, принятию себя и давлению общества на стандарты красоты.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви»Wink и Kion

«Стартап: корейская Кремниевая долина»

«Seutateueop»

© Netflix

Со Даль Ми решает пойти по стопам отца и стать успешной бизнесменкой, несмотря на все трудности. А еще она разрывается между двумя мужчинами. Нам До Сан — гениальный, но неуверенный в себе программист, который вдохновляет ее на новые свершения, а Хан Чжи Пхён — успешный инвестор, который поддерживает ее с самого детства.

на Netflix (недоступен в России)

«Я знаю, но…»

«Algoittjiman»

© Netflix

Противоположный и, скорее всего, единственный пример, когда главная героиня выбирает не доброго и стабильного партнера, а загадочного и непостоянного. На Би — студентка, разочаровавшаяся в любви после болезненного прошлого опыта. Ее жизнь меняется, когда она встречает Пак Чжи Ена (в лице нереально красивого Сон Кана) — харизматичного парня, который не верит в серьезные отношения. Их сложные, полные противоречий чувства становятся центром сюжета, затрагивая вопросы доверия, страха и желания быть любимым.

на Netflix (недоступен в России)

Троп 2. «От вражды до любви, или Из друзей в любовники»

Это троп, где герои начинают как соперники (враги) или же, наоборот, как лучшие друзья, но постепенно, через череду конфликтов, недопониманий и совместных переживаний их чувства превращаются в настоящую любовь.

«Саундтрек № 1»

«Saundeuteuraek#1»

© Disney+

Давние друзья, парень и девушка, оказываются под одной крышей на две недели, пока она пишет песню для нового проекта. За это время они начинают проявлять чувства, которые всегда скрывали друг от друга. Большой плюс — это мини-дорама, состоящая всего из четырех эпизодов. Чаще всего это 12–16 серий.

на Disney+ (недоступен в России)

«Наше любимое лето»

«Geuhae urineun»

© Netflix

Романтическая дорама о двух школьных врагах, которых заставляют сниматься вместе в документальном фильме. По мере съемок они начинают замечать, что их чувства друг к другу далеко не так просты, как кажется.

на Netflix (недоступен в России)

«Счастье»

«Haepiniseu»

© Okko

Захватывающий триллер с элементами хоррора и драмы, действие которого происходит в многоквартирном доме, изолированном из‑за вспышки загадочного вируса, превращающего людей в агрессивных существ. Полицейский и его подруга пытаются выжить и защитить соседей, сталкиваясь не только с зараженными, но и с собственными чувствами.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

Троп 3. «История Золушки, или Как приручить богатого оппу (мужчину постарше)»

Мой любимый троп и личная рекомендация к просмотру — про ту самую умную, амбициозную, ответственную героиню из бедной семьи (и ничего, что она ходит с сумкой Prada, это ничего не значит!). На ее пути к лучшей жизни встречается — обычно в качестве помехи — холодный, но красивый CEO-чеболь (богатый наследник), с которым она вынуждена работать или как‑то контактировать. Со временем их отношения превращаются в бурный роман, который полностью меняет главных героев в лучшую сторону.

«Король земли»

«King deo raendeu»

© Netflix

Романтическая комедия про владельца сети отелей и сотрудницу одного из его гостиниц. Он избалованный и высокомерный, после инцидента начинает новую жизнь, работая со слишком улыбчивой подчиненной. Постепенно герой учится ценить простые вещи и, конечно, влюбляется в нее.

на Netflix (недоступен в России)

«Что случилось с секретарем Ким?»

«Kimbiseoga wae geureolkka?»

© Okko

Дорама о самовлюбленном президенте компании Ли Ён Чжуне и его секретарше Ким Ми Со, которая внезапно решает уволиться после девяти лет работы. Ён Чжун, не желая терять лучшего сотрудника, пытается выяснить причину ее ухода и в процессе начинает осознавать свои истинные чувства к ней.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

«Деловое предложение»

«Sanae matseon»

© Netflix

История начинается с того, что Щин Ха Ри, сотрудница компании, соглашается подменить подругу на свидании вслепую, чтобы та избежала встречи с сыном своего босса. Однако оказывается, что этот мужчина, Кан Тэ Мю, — начальник Ха Ри. Когда Тэ Мю предлагает Ха Ри заключить фиктивный контракт на отношения, их жизнь превращается в череду забавных романтических ситуаций.

на Netflix (недоступен в России)

Троп 4. «Перемещение во времени»

Один из самых увлекательных тропов в дорамах. Герои оказываются в прошлом или будущем, сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Этот троп позволяет сочетать исторические, фантастические и романтические элементы. Такие истории часто затрагивают тему судьбы, выбора и влияния прошлого на будущее.

«Хватай Сон Чжэ и беги»

«Seonjae eopgo twieo»

© «Иви»

Одна из лучших дорам 2024 года про девушку, которая путешествует во времени, чтобы спасти от гибели своего любимого k-pop-айдола.

на «Иви»

«Алые сердца: Корё»

«Dalui yeonin — bobogyungsim Ryeo»

© Rakuten Viki

Хотелось бы отдельно выделить жанр сагык. Это историческая (и очень стекольнаяСтеклом в дорамах называют душераздирающие сюжетные повороты, после которых хочется плакать навзрыд.) дорама с элементами фантастики, где главная героиня случайно переносится из современной Южной Кореи в эпоху династии Чосон. Там она оказывается втянута в дворцовые интриги и знакомится с принцем, который скрывает свои истинные чувства за холодной маской.

на Rakuten Viki (недоступен в России)

«Идеальный брак»

«Wanbyeokhan gyeolhonui jeongseok»

© Rakuten Viki

Главная героиня узнает, что муж изменяет ей с ее сестрой. В этот же день она попадает в автомобильную аварию и погибает. Но внезапно просыпается и понимает, что перенеслась в прошлое, когда была еще только помолвлена с будущим супругом. Тогда героиня решает отомстить сестре и мужу, намеренно сближаясь с мужчиной, в которого влюблена ее сестра.

на Rakuten Viki (недоступен в России)

Троп 5. «Семья всегда на первом месте»

Дорамы часто обращаются к психологической проработке. И семья в ней играет ключевую роль, становясь центральной темой сюжета. Она изображается как источник поддержки, любви и конфликтов одновременно. В дорамах мы видим, как отношения между родителями и детьми, братьями и сестрами формируют личность героев и влияют на их решения.

«Плохая мать»

«Nappeun eomma»

© Netflix

Драма о сложных отношениях между матерью и сыном. Главная героиня — строгая и требовательная женщина, которая воспитывает сына в одиночку, мечтая о его успешном будущем. Однако методы ее воспитания жестоки и приводят к конфликтам. Когда парень попадает в аварию и теряет память, плохая мать получает шанс переосмыслить свои действия и наладить с ним отношения.

на Netflix (недоступен в России)

«Хоть я и не герой»

«Hieoroneun animnidaman»

© Netflix

Пок Кви Джу, как и вся его семья, с рождения имеет сверхспособности. Вынужденные скрывать свои возможности от реального мира, близкие люди начинают терять суперсилы и утопать в пагубных привычках. Но все меняется, когда в их жизни появляется загадочная девушка.

на Netflix (недоступен в России)

«Вернуться в 1988»

«Eungdaphara»

© Okko

Ностальгическая дорама, рассказывающая о жизни пяти друзей и их семей в конце 1980-х годов. Через истории главных героев раскрываются темы дружбы, первой любви, семейных ценностей и взросления, напоминая зрителям о важности простых радостей и близких людей.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

Троп 6. «Подходящий человек в неподходящее время»

Жизненные дорамы, в которых герои встречают свою настоящую любовь, но обстоятельства мешают им быть вместе. Это может быть разница в социальном статусе, семейные обязательства, карьера, болезнь одного из персонажей или просто неготовность к серьезным отношениям.

«Королева слез»

«Nunmului yeowang»

© Netflix

Одна из самых рейтинговых и лучших дорам на Netflix в прошлом году (ее смотрела даже Рианна). Сериал рассказывает о кризисе отношений супругов из богатой семьи. Главный герой хочет развестись с женой, но узнает, что она смертельно больна. Тогда он решает сделать каждый ее день счастливым, но на их пути встают предательства, бизнес-интриги и семейные распри. Нам предстоит узнать, действительно ли любовь преодолеет все.

на Netflix (недоступен в России)

«Двадцать пять, двадцать один»

«Seumuldaseot seumulhana»

© Netflix

Дорама о взрослении, мечтах и первой любви. Действие происходит в конце 1990-х. На Хи До — школьница, мечтающая стать профессиональной фехтовальщицей, а Пэк И Чжин — молодой человек, который переживает финансовый кризис и пытается найти свое место в жизни. Их дружба превращается в глубокое чувство, но жизнь ставит перед ними сложные испытания.

на Netflix (недоступен в России)

«Влюбленные»

«Yeonin»

© «Иви»

Сагык — историческая дорама, действие которой разворачивается в эпоху династии Чосон. Это история о трагической любви между дворянином и простой девушкой, чьи чувства сталкиваются с жесткими социальными нормами, войной и политическими интригами. Герои борются за свою любовь в мире, где их отношения считаются запретными.

на «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

Троп 7. «Нуна-романс»

Слово «нуна» (누나) в корейском языке используется мужчиной для обращения к старшей сестре или к женщине старше себя, с которой у него близкие или дружеские отношения. В контексте дорам нуна-романс подразумевает романтические отношения, в которых женщина старше мужчины, что добавляет истории особый шарм.

«Красивая нуна, что покупает мне еду»

«Bap jal sajuneun yeppeun nuna»

© Kocowa

Успешная, но одинокая женщина за 30 влюбляется в коллегу помладше. Несмотря на разницу в возрасте, их отношения начинают развиваться, но сталкиваются с предрассудками. Дорама исследует темы зрелой любви, принятия себя и преодоления общественных стереотипов.

на Kocowa (недоступен в России)

«Романтическое приложение»

«Romaenseuneun byeolchaekburok»

© Netflix

Пережившая неудачный брак и развод героиня решает начать жизнь заново и ищет работу. Она устраивается в издательство копирайтером, где работает ее друг детства и по совместительству самый молодой и гениальный писатель.

на Netflix (недоступен в России)

«Меланхолия»

«Mellangkkollia»

© Okko

Дорама о непростых отношениях между учительницей математики и ее учеником, который губит свой талант. Одна привилегированная ученица, видя, что парню уделяют больше внимания, чем ей, подставляет преподавательницу и обвиняет ее в непристойном поведении. Через несколько лет тот самый ученик, став известным математиком, возвращается, чтобы отомстить школе за свою учительницу… или первую любовь?

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

Троп 8. «Мистика, фольклор и тайны прошлого»

Другой тип насыщенных дорам — тех, в которых мистика и сверхъестественные явления сочетается с любовью. Корейский фольклор часто выступает вдохновением для таких сериалов, а среди главных романтических героев мы можем встретить жнеца смерти, демона (гоблина), девятихвостого лиса и других духов из корейских мифов и легенд. Обычно такие тропы обязательно связаны с тайнами прошлого, когда герои раскрывают (или, наоборот, скрывают) секреты, связанные со своей судьбой.

«Демон»

«Dokkaebi»

© Okko

Классика в мире дорам. Фантастическая драма, в которой главный герой (в исполнение знаменитого Кон Ю) — бессмертный гоблин, ищущий свою невесту, чтобы обрести покой. Его жизнь меняется, когда он встречает девушку, которая может видеть сверхъестественное и снять с него проклятие. Однако их любовь проходит испытания, связанные с судьбой и прошлым.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

«История девятихвостого лиса»

«Gumihodyeon»

© Okko

Фаворит дорамщиков Ли Дон Ук играет тысячелетнего девятихвостого лиса (кумихо), который живет среди людей, мечтая стать человеком. Однажды он знакомится с продюсером документальных фильмов, которая ищет легендарного лиса для своего проекта. Вместе они сталкиваются с опасностями и раскрывают тайны прошлого.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink и Kion

«Судья из ада»

«Jiokeseo on pansa»

© Disney+

Демоницу, которая провинилась на небесах, отправляют на Землю отрабатывать наказание: ей необходимо доставить в ад настоящих преступников, предварительно убив их. Но ситуация осложняется тем, что в человеческом обличье она работает судьей, а на пути у нее постоянно маячит детектив, расследующий ее дела.

на Disney+ (недоступен в России)

Троп 9. «Фейковый роман»

Троп фейковых романов — ситуация, в которой герои притворяются парой или вступают в фиктивный брак ради какой‑то цели, но в процессе начинают испытывать настоящие чувства. Такие сюжеты чаще всего сопровождаются юмором, неловкими ситуациями и романтическим напряжением.

«Не хочу ничего терять»

«Sonhae bogi silheoseo»

© Amazon Prime Video

Девушка очень хочет продвинуться по карьерной лестнице в компании, где она работает, но у ее начальства есть предрассудки насчет незамужних женщин. Тогда она решает устроить фиктивный брак с первым встречным — продавцом круглосуточного магазина, который оказывается не так прост.

на Amazon Prime Video (недоступен в России)

«Набранный Вами номер»

«Jigeum geosin jeonhwaneun»

© Netflix

Пресс-секретарь президента когда‑то в прошлом был вынужден вступить в брак по расчету, преследуя личную выгоду. Супруги не проводят времени вместе и даже не разговаривают друг с другом. Но все меняется, когда девушку похищает неизвестный.

на Netflix (недоступен в России)

«Мой демон»

«Mai demon»

© Netflix

Дорама рассказывает про демона, который живет среди людей, заключая контракты с теми, кто готов пожертвовать своей душой ради исполнения желаний. Однако жизнь демона меняется после встречи с До Хи — девушкой, которая не боится его и заставляет вступить в фиктивный брак. Постепенно их отношения из деловых превращаются в романтические, но демону приходится выбирать между своей природой и любовью.

на Netflix (недоступен в России)

Социальные проблемы страны в дорамах

Дорамы часто затрагивают острые социальные проблемы Южной Кореи (особенно в сериалах, не связанных с романтикой): неравенство, несправедливость, буллинг в учебе и на работе, дискриминацию и гендерные стереотипы. Через эмоциональные истории такие дорамы заставляют зрителей задуматься о важных вопросах, делая их более актуальными и близкими к реальности.

Троп 10. «Неравенство и несправедливость»

Один из основных тропов, который так или иначе звучит в каждой дораме, подчеркивая классовое неравенство, коррупцию, борьбу за справедливость и мечты о лучшей жизни. Герои из бедных семей, как правило, сталкиваются с давлением со стороны элиты, что создает драматический конфликт.

«Пентхаус»

«Penteuhauseu»

© Okko

Драматический триллер, рассказывающий о жизни богатых и амбициозных жителей элитного жилого комплекса. История вращается вокруг трех женщин и их семей, чьи жизни переплетаются из‑за жажды власти, мести и тайн прошлого. Дорама полна интриг, предательств и скандалов, что сделало ее одним из самых обсуждаемых и рейтинговых сериалов в Южной Корее.

на Okko, «Иви» и Wink

«Таксист»

«Mobeomtaeksi»

© Okko

Захватывающая криминальная дорама, сочетающая экшн и детектив. В центре сюжета — таксист, который на самом деле работает в секретной службе, помогающей людям отомстить за несправедливость. Вместе с командой профессионалов он берется за самые сложные и опасные дела, используя нестандартные методы и высокие технологии.

на Okko, «Иви» и Kion

«Голосование по поводу смертной казни»

«Gukminsahyeongtupyo»

© Amazon Prime Video

Напряженный триллер, где общественность получает возможность голосовать за смертную казнь через мобильное приложение. Главный герой случайно оказывается в центре этого голосования — и теперь вынужден бороться за свою жизнь, пока полицейский пытается раскрыть, кто стоит за системой, строящейся на жадности.

на Amazon Prime Video (недоступен в России)

Троп 11. «Выживание»

Это те самые саспенсные сюжеты, когда герои оказываются в экстремальных условиях и борются за жизнь, а во главе угла оказываются вопросы человеческой природы, морали и того, на что люди готовы пойти ради выживания или наживы. Троп привлекает зрителей своей динамикой, неожиданными поворотами и остросоциальными проблемами.

«Игра в кальмара»

«Ojingeo geim»

© Netflix

Самый яркий и известный пример такого тропа. Захватывающий триллер, в котором группа людей из‑за финансовых трудностей соглашается участвовать в серии детских игр со смертельным исходом. Дорама сочетает экшн, психологическую драму и социальную критику.

на Netflix (недоступен в России)

«Шоу восьми»

«Deo eiteu syo»

© Netflix

Восемь человек решают принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть внушительный денежный приз. Они должны провести сто дней в пустой комнате, но, чтобы прожить этот срок, им необходима еда и вода, которые продаются в тысячу раз дороже и вычитаются из призового фонда.

на Netflix (недоступен в России)

«Мы все мертвы»

«Jigeum uri hakgyoneun»

© Netflix

Группа старшеклассников оказывается в ловушке в своей школе, захваченной зомби во время апокалипсиса. Главные герои пытаются выжить и найти спасение, сталкиваясь с опасностями и моральными дилеммами.

на Netflix (недоступен в России)

Троп 12. «Школьный буллинг»

Одна из самых актуальных на сегодня проблем в Южной Корее: травля в учебных заведениях чаще всего приводит к суициду. В дорамах этот троп используется, чтобы показать, как подростки сталкиваются с буллингом и насилием со стороны сверстников, роль учителей и родителей в решении проблемы, а также то, как жертвы находят силы бороться.

«Слабый герой»

«Yakhan yeongung»

© Okko

Дорама о школьнике, который, несмотря на физическую слабость, использует ум и стратегическое мышление, чтобы противостоять хулиганам и несправедливости в школе. С сильной актерской игрой и эмоциональным сюжетом сериал стал популярным среди зрителей особенно благодаря своей реалистичности и социальной значимости.

на Okko, «Кинопоиске», «Иви» и Wink

«Учебная группа»

«Seuteodigeurup»

© «Иви»

Главный герой учится в прогнившем училище для неблагополучных детей и хочет поступить в университет. В попытках подтянуть оценки он создает учебную группу, а взамен предоставляет защиту от школьных обидчиков.

на «Иви»

«Король свиней»

«Dwaejiui wang»

© Okko

Жестокая дорама о двух друзьях, которые подверглись буллингу в школе. Один становится преступником и жестоко расправляется с каждым обидчиком в прошлом. Второй — полицейским, который пытается защитить людей, издевавшихся над ним в школе.

на Okko и «Иви»

Троп 13. «Месть»

Все вышеназванные тропы и проблемы общества так или иначе приводят к мести, хотя бы в самих дорамах. Герои, пережившие предательство, потерю или несправедливость, посвящают свою жизнь тому, чтобы наказать обидчиков. Этот троп часто сочетает элементы триллера, детектива и психологической драмы.

«Триумф»

«Deo geullori»

© Netflix

Один из самых обсуждаемых проектов Netflix. Триллер о мести, в котором женщина годами мечтает отплатить школьным обидчикам за жестокий буллинг, оставивший шрамы на ее теле и душе. Став учительницей детей мучителей, она жаждет разрушить их благополучные жизни.

на Netflix (недоступен в России)

«Во имя мести»

«Mai neim»

© Netflix

Героиня страдает из‑за криминальной деятельности отца. Когда его убивают у нее на глазах, она решает отомстить и обращается за помощью к боссу бандитской группировки. Тот уверен, что его убили полицейские, поэтому отправляет девочку на тренировки, а после дает фальшивое имя и устраивает работать в полицию под прикрытием.

на Netflix (недоступен в России)

«Линчеватель»

«Bijillanteo»

© Disney+

Дорама, основанная на одноименном вебтунеЮжнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах., рассказывает историю студента полицейской академии, который в юности потерял мать от рук бандита. Днем он прилежный студент, а по ночам народный мститель, который наказывает преступников, избежавших правосудия.

на Disney+ (недоступен в России)

Троп 14. «Один против всех или против системы»

Для реализации той самой мести всегда нужен тот, кто пойдет против системы, поэтому чаще всего это истории о герое, который бросает вызов обществу, коррупции или устоям, чтобы добиться справедливости. Такой герой часто оказывается в одиночестве, но его решимости бывает достаточно.

«Винченцо»

«Vincenzo»

© Netflix

Винченцо Кассано — итало-корейский мафиози, который возвращается в Южную Корею, чтобы забрать спрятанное золото. Однако он сталкивается с коррумпированной корпорацией, которая контролирует здание, где находится его сокровище. Винченцо объединяется с эксцентричными жильцами и юристом, чтобы бороться с несправедливостью.

на Netflix (недоступен в России)

«Игра смерти»

«Ijae, got jukseupnida»

© Amazon Prime Video

Молодой человек буквально в один день теряет все: работу, жилье, девушку и перспективы на будущее. Тогда он решает покончить жизнь самоубийством, но сама Смерть не отпускает его и заставляет пережить 12 реинкарнаций. Но вскоре герой понимает, что из этого круговорота есть лазейка, ведь каждая следующая жизнь связана с предыдущей. Он пытается обыграть саму Смерть, чтобы защитить близких.

на Amazon Prime Video (недоступен в России)

«Бродяга»

«Baegabondeu»

© Amazon Prime Video

История каскадера, оказавшегося в центре событий, связанных с авиакатастрофой, где погибает его племянник. Протагонист пытается докопаться до истины и отомстить, но чем ближе он подступает к правде, тем больше понимает масштабность проблемы, ведь она связана с огромным коррупционным скандалом.

Смотреть
на Netflix (недоступен в России)
