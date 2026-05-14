84 корейские дорамы для томных вечеров: большой гид по k-drama

Этот материал впервые был опубликован 22 марта 2025 года.
В последние годы дорамы — азиатские сериалы, преимущественно из Кореи, Китая и Японии, откуда и пошел этот термин, — захватывают внимание зрителей по всему миру, став настоящим культурным феноменом. Их популярность объясняется не только увлекательными сюжетами и яркими персонажами, но и глубоким эмоциональным вовлечением, которое находит отклик у аудитории. Особую роль в популяризации корейских дорам играют глобальные стриминговые гиганты, такие как Netflix и Disney+. Заметив растущий интерес к азиатскому контенту, они активно инвестируют в производство корейских сериалов.
При этом существует большое заблуждение, что дорамы — это только романтичные слезливые мелодрамы. На самом деле их мир наполнен самыми разными жанрами: ужасами, триллерами, детективами, комедиями, мистикой. Каждый найдет себе дораму по душе! Но именно романтические дорамы имеют различные поджанры и тропы, из которых вы сможете выбрать себе любую форму романтики в зависимости от ваших предпочтений и настроения.
Все виды романтики
Троп 1. «Любовный треугольник»
Один из самых популярных, где главный герой выбирает между двумя кандидатами за место в своем сердце. Один из них обычно олицетворяет стабильность и доброту, второй — страсть и загадочность. Этот конфликт добавляет драматизма, напряженности и эмоциональной глубины, заставляя зрителей сопереживать и спорить о том, кто больше достоин любви.
«Истинная красота»
«Yeosingangrim»
Классика в мире дорам: дорамщики до сих пор спорят, кого же должна была выбрать главная героиня — Су Хо или Се Чжуна. Основанная на вебтунеЮжнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах. история рассказывает о Лим Чжу Гюн — девушке, ставшей мастером макияжа, чтобы скрыть свою «неидеальную» внешность и избежать травли. Оказавшись в новой школе, она влюбляется в двух парней — холодного, но доброго (и, конечно, богатого) Ли Су Хо и жизнерадостного Хан Се Чжуна. Сочетая романтику, комедию и драму, сериал поднимает ряд важных тем, посвященных самооценке, принятию себя и давлению общества на стандарты красоты.
«Стартап: корейская Кремниевая долина»
«Seutateueop»
Со Даль Ми решает пойти по стопам отца и стать успешной бизнесменкой, несмотря на все трудности. А еще она разрывается между двумя мужчинами. Нам До Сан — гениальный, но неуверенный в себе программист, который вдохновляет ее на новые свершения, а Хан Чжи Пхён — успешный инвестор, который поддерживает ее с самого детства.
«Я знаю, но…»
«Algoittjiman»
Противоположный и, скорее всего, единственный пример, когда главная героиня выбирает не доброго и стабильного партнера, а загадочного и непостоянного. На Би — студентка, разочаровавшаяся в любви после болезненного прошлого опыта. Ее жизнь меняется, когда она встречает Пак Чжи Ена (в лице нереально красивого Сон Кана) — харизматичного парня, который не верит в серьезные отношения. Их сложные, полные противоречий чувства становятся центром сюжета, затрагивая вопросы доверия, страха и желания быть любимым.
Троп 2. «От вражды до любви, или Из друзей в любовники»
Это троп, где герои начинают как соперники (враги) или же, наоборот, как лучшие друзья, но постепенно, через череду конфликтов, недопониманий и совместных переживаний их чувства превращаются в настоящую любовь.
«Саундтрек № 1»
«Saundeuteuraek#1»
Давние друзья, парень и девушка, оказываются под одной крышей на две недели, пока она пишет песню для нового проекта. За это время они начинают проявлять чувства, которые всегда скрывали друг от друга. Большой плюс — это мини-дорама, состоящая всего из четырех эпизодов. Чаще всего это 12–16 серий.
«Наше любимое лето»
«Geuhae urineun»
Романтическая дорама о двух школьных врагах, которых заставляют сниматься вместе в документальном фильме. По мере съемок они начинают замечать, что их чувства друг к другу далеко не так просты, как кажется.
«Счастье»
«Haepiniseu»
Захватывающий триллер с элементами хоррора и драмы, действие которого происходит в многоквартирном доме, изолированном из‑за вспышки загадочного вируса, превращающего людей в агрессивных существ. Полицейский и его подруга пытаются выжить и защитить соседей, сталкиваясь не только с зараженными, но и с собственными чувствами.
Другие дорамы: «Я не робот», «Падающая звезда», «Прорвемся», «Любовное приземление»
Троп 3. «История Золушки, или Как приручить богатого оппу (мужчину постарше)»
Мой любимый троп и личная рекомендация к просмотру — про ту самую умную, амбициозную, ответственную героиню из бедной семьи (и ничего, что она ходит с сумкой Prada, это ничего не значит!). На ее пути к лучшей жизни встречается — обычно в качестве помехи — холодный, но красивый CEO-чеболь (богатый наследник), с которым она вынуждена работать или как‑то контактировать. Со временем их отношения превращаются в бурный роман, который полностью меняет главных героев в лучшую сторону.
«Король земли»
«King deo raendeu»
Романтическая комедия про владельца сети отелей и сотрудницу одного из его гостиниц. Он избалованный и высокомерный, после инцидента начинает новую жизнь, работая со слишком улыбчивой подчиненной. Постепенно герой учится ценить простые вещи и, конечно, влюбляется в нее.
«Что случилось с секретарем Ким?»
«Kimbiseoga wae geureolkka?»
Дорама о самовлюбленном президенте компании Ли Ён Чжуне и его секретарше Ким Ми Со, которая внезапно решает уволиться после девяти лет работы. Ён Чжун, не желая терять лучшего сотрудника, пытается выяснить причину ее ухода и в процессе начинает осознавать свои истинные чувства к ней.
«Деловое предложение»
«Sanae matseon»
История начинается с того, что Щин Ха Ри, сотрудница компании, соглашается подменить подругу на свидании вслепую, чтобы та избежала встречи с сыном своего босса. Однако оказывается, что этот мужчина, Кан Тэ Мю, — начальник Ха Ри. Когда Тэ Мю предлагает Ха Ри заключить фиктивный контракт на отношения, их жизнь превращается в череду забавных романтических ситуаций.
Другие дорамы: «Наследники», «Увидимся в моей 19-й жизни», «Король: Вечный монарх»
Троп 4. «Перемещение во времени»
Один из самых увлекательных тропов в дорамах. Герои оказываются в прошлом или будущем, сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Этот троп позволяет сочетать исторические, фантастические и романтические элементы. Такие истории часто затрагивают тему судьбы, выбора и влияния прошлого на будущее.
«Хватай Сон Чжэ и беги»
«Seonjae eopgo twieo»
Одна из лучших дорам 2024 года про девушку, которая путешествует во времени, чтобы спасти от гибели своего любимого k-pop-айдола.
«Алые сердца: Корё»
«Dalui yeonin — bobogyungsim Ryeo»
Хотелось бы отдельно выделить жанр сагык. Это историческая (и очень стекольнаяСтеклом в дорамах называют душераздирающие сюжетные повороты, после которых хочется плакать навзрыд.) дорама с элементами фантастики, где главная героиня случайно переносится из современной Южной Кореи в эпоху династии Чосон. Там она оказывается втянута в дворцовые интриги и знакомится с принцем, который скрывает свои истинные чувства за холодной маской.
«Идеальный брак»
«Wanbyeokhan gyeolhonui jeongseok»
Главная героиня узнает, что муж изменяет ей с ее сестрой. В этот же день она попадает в автомобильную аварию и погибает. Но внезапно просыпается и понимает, что перенеслась в прошлое, когда была еще только помолвлена с будущим супругом. Тогда героиня решает отомстить сестре и мужу, намеренно сближаясь с мужчиной, в которого влюблена ее сестра.
Другие дорамы: «Королева Чхорин: Бамбуковый лес», «Сигнал», «Время взывает к тебе»
Троп 5. «Семья всегда на первом месте»
Дорамы часто обращаются к психологической проработке. И семья в ней играет ключевую роль, становясь центральной темой сюжета. Она изображается как источник поддержки, любви и конфликтов одновременно. В дорамах мы видим, как отношения между родителями и детьми, братьями и сестрами формируют личность героев и влияют на их решения.
«Плохая мать»
«Nappeun eomma»
Драма о сложных отношениях между матерью и сыном. Главная героиня — строгая и требовательная женщина, которая воспитывает сына в одиночку, мечтая о его успешном будущем. Однако методы ее воспитания жестоки и приводят к конфликтам. Когда парень попадает в аварию и теряет память, плохая мать получает шанс переосмыслить свои действия и наладить с ним отношения.
«Хоть я и не герой»
«Hieoroneun animnidaman»
Пок Кви Джу, как и вся его семья, с рождения имеет сверхспособности. Вынужденные скрывать свои возможности от реального мира, близкие люди начинают терять суперсилы и утопать в пагубных привычках. Но все меняется, когда в их жизни появляется загадочная девушка.
«Вернуться в 1988»
«Eungdaphara»
Ностальгическая дорама, рассказывающая о жизни пяти друзей и их семей в конце 1980-х годов. Через истории главных героев раскрываются темы дружбы, первой любви, семейных ценностей и взросления, напоминая зрителям о важности простых радостей и близких людей.
Другие дорамы: «Небесный замок», «Перемещение», «Семья по выбору»
Троп 6. «Подходящий человек в неподходящее время»
Жизненные дорамы, в которых герои встречают свою настоящую любовь, но обстоятельства мешают им быть вместе. Это может быть разница в социальном статусе, семейные обязательства, карьера, болезнь одного из персонажей или просто неготовность к серьезным отношениям.
«Королева слез»
«Nunmului yeowang»
Одна из самых рейтинговых и лучших дорам на Netflix в прошлом году (ее смотрела даже Рианна). Сериал рассказывает о кризисе отношений супругов из богатой семьи. Главный герой хочет развестись с женой, но узнает, что она смертельно больна. Тогда он решает сделать каждый ее день счастливым, но на их пути встают предательства, бизнес-интриги и семейные распри. Нам предстоит узнать, действительно ли любовь преодолеет все.
«Двадцать пять, двадцать один»
«Seumuldaseot seumulhana»
Дорама о взрослении, мечтах и первой любви. Действие происходит в конце 1990-х. На Хи До — школьница, мечтающая стать профессиональной фехтовальщицей, а Пэк И Чжин — молодой человек, который переживает финансовый кризис и пытается найти свое место в жизни. Их дружба превращается в глубокое чувство, но жизнь ставит перед ними сложные испытания.
«Влюбленные»
«Yeonin»
Сагык — историческая дорама, действие которой разворачивается в эпоху династии Чосон. Это история о трагической любви между дворянином и простой девушкой, чьи чувства сталкиваются с жесткими социальными нормами, войной и политическими интригами. Герои борются за свою любовь в мире, где их отношения считаются запретными.
Другие дорамы: «Багаж», «Мистер Планктон», «Мой мистер», «Мистер Солнечный Свет», «Безрассудно влюбленные»
Троп 7. «Нуна-романс»
Слово «нуна» (누나) в корейском языке используется мужчиной для обращения к старшей сестре или к женщине старше себя, с которой у него близкие или дружеские отношения. В контексте дорам нуна-романс подразумевает романтические отношения, в которых женщина старше мужчины, что добавляет истории особый шарм.
«Красивая нуна, что покупает мне еду»
«Bap jal sajuneun yeppeun nuna»
Успешная, но одинокая женщина за 30 влюбляется в коллегу помладше. Несмотря на разницу в возрасте, их отношения начинают развиваться, но сталкиваются с предрассудками. Дорама исследует темы зрелой любви, принятия себя и преодоления общественных стереотипов.
«Романтическое приложение»
«Romaenseuneun byeolchaekburok»
Пережившая неудачный брак и развод героиня решает начать жизнь заново и ищет работу. Она устраивается в издательство копирайтером, где работает ее друг детства и по совместительству самый молодой и гениальный писатель.
«Меланхолия»
«Mellangkkollia»
Дорама о непростых отношениях между учительницей математики и ее учеником, который губит свой талант. Одна привилегированная ученица, видя, что парню уделяют больше внимания, чем ей, подставляет преподавательницу и обвиняет ее в непристойном поведении. Через несколько лет тот самый ученик, став известным математиком, возвращается, чтобы отомстить школе за свою учительницу… или первую любовь?
Другие дорамы: «Поиск: WWW»
Троп 8. «Мистика, фольклор и тайны прошлого»
Другой тип насыщенных дорам — тех, в которых мистика и сверхъестественные явления сочетается с любовью. Корейский фольклор часто выступает вдохновением для таких сериалов, а среди главных романтических героев мы можем встретить жнеца смерти, демона (гоблина), девятихвостого лиса и других духов из корейских мифов и легенд. Обычно такие тропы обязательно связаны с тайнами прошлого, когда герои раскрывают (или, наоборот, скрывают) секреты, связанные со своей судьбой.
«Демон»
«Dokkaebi»
Классика в мире дорам. Фантастическая драма, в которой главный герой (в исполнение знаменитого Кон Ю) — бессмертный гоблин, ищущий свою невесту, чтобы обрести покой. Его жизнь меняется, когда он встречает девушку, которая может видеть сверхъестественное и снять с него проклятие. Однако их любовь проходит испытания, связанные с судьбой и прошлым.
«История девятихвостого лиса»
«Gumihodyeon»
Фаворит дорамщиков Ли Дон Ук играет тысячелетнего девятихвостого лиса (кумихо), который живет среди людей, мечтая стать человеком. Однажды он знакомится с продюсером документальных фильмов, которая ищет легендарного лиса для своего проекта. Вместе они сталкиваются с опасностями и раскрывают тайны прошлого.
«Судья из ада»
«Jiokeseo on pansa»
Демоницу, которая провинилась на небесах, отправляют на Землю отрабатывать наказание: ей необходимо доставить в ад настоящих преступников, предварительно убив их. Но ситуация осложняется тем, что в человеческом обличье она работает судьей, а на пути у нее постоянно маячит детектив, расследующий ее дела.
Другие дорамы: «Однажды разрушение постучалось в мою дверь», «Завтра», «Магазин светильников»
Троп 9. «Фейковый роман»
Троп фейковых романов — ситуация, в которой герои притворяются парой или вступают в фиктивный брак ради какой‑то цели, но в процессе начинают испытывать настоящие чувства. Такие сюжеты чаще всего сопровождаются юмором, неловкими ситуациями и романтическим напряжением.
«Не хочу ничего терять»
«Sonhae bogi silheoseo»
Девушка очень хочет продвинуться по карьерной лестнице в компании, где она работает, но у ее начальства есть предрассудки насчет незамужних женщин. Тогда она решает устроить фиктивный брак с первым встречным — продавцом круглосуточного магазина, который оказывается не так прост.
«Набранный Вами номер»
«Jigeum geosin jeonhwaneun»
Пресс-секретарь президента когда‑то в прошлом был вынужден вступить в брак по расчету, преследуя личную выгоду. Супруги не проводят времени вместе и даже не разговаривают друг с другом. Но все меняется, когда девушку похищает неизвестный.
«Мой демон»
«Mai demon»
Дорама рассказывает про демона, который живет среди людей, заключая контракты с теми, кто готов пожертвовать своей душой ради исполнения желаний. Однако жизнь демона меняется после встречи с До Хи — девушкой, которая не боится его и заставляет вступить в фиктивный брак. Постепенно их отношения из деловых превращаются в романтические, но демону приходится выбирать между своей природой и любовью.
Другие дорамы: «Ее личная жизнь», «Любовное сражение», «Любовь по контракту»
Социальные проблемы страны в дорамах
Дорамы часто затрагивают острые социальные проблемы Южной Кореи (особенно в сериалах, не связанных с романтикой): неравенство, несправедливость, буллинг в учебе и на работе, дискриминацию и гендерные стереотипы. Через эмоциональные истории такие дорамы заставляют зрителей задуматься о важных вопросах, делая их более актуальными и близкими к реальности.
Троп 10. «Неравенство и несправедливость»
Один из основных тропов, который так или иначе звучит в каждой дораме, подчеркивая классовое неравенство, коррупцию, борьбу за справедливость и мечты о лучшей жизни. Герои из бедных семей, как правило, сталкиваются с давлением со стороны элиты, что создает драматический конфликт.
«Пентхаус»
«Penteuhauseu»
Драматический триллер, рассказывающий о жизни богатых и амбициозных жителей элитного жилого комплекса. История вращается вокруг трех женщин и их семей, чьи жизни переплетаются из‑за жажды власти, мести и тайн прошлого. Дорама полна интриг, предательств и скандалов, что сделало ее одним из самых обсуждаемых и рейтинговых сериалов в Южной Корее.
«Таксист»
«Mobeomtaeksi»
Захватывающая криминальная дорама, сочетающая экшн и детектив. В центре сюжета — таксист, который на самом деле работает в секретной службе, помогающей людям отомстить за несправедливость. Вместе с командой профессионалов он берется за самые сложные и опасные дела, используя нестандартные методы и высокие технологии.
«Голосование по поводу смертной казни»
«Gukminsahyeongtupyo»
Напряженный триллер, где общественность получает возможность голосовать за смертную казнь через мобильное приложение. Главный герой случайно оказывается в центре этого голосования — и теперь вынужден бороться за свою жизнь, пока полицейский пытается раскрыть, кто стоит за системой, строящейся на жадности.
Другая дорама — «Слепцы»
Троп 11. «Выживание»
Это те самые саспенсные сюжеты, когда герои оказываются в экстремальных условиях и борются за жизнь, а во главе угла оказываются вопросы человеческой природы, морали и того, на что люди готовы пойти ради выживания или наживы. Троп привлекает зрителей своей динамикой, неожиданными поворотами и остросоциальными проблемами.
«Игра в кальмара»
«Ojingeo geim»
Самый яркий и известный пример такого тропа. Захватывающий триллер, в котором группа людей из‑за финансовых трудностей соглашается участвовать в серии детских игр со смертельным исходом. Дорама сочетает экшн, психологическую драму и социальную критику.
«Шоу восьми»
«Deo eiteu syo»
Восемь человек решают принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть внушительный денежный приз. Они должны провести сто дней в пустой комнате, но, чтобы прожить этот срок, им необходима еда и вода, которые продаются в тысячу раз дороже и вычитаются из призового фонда.
«Мы все мертвы»
«Jigeum uri hakgyoneun»
Группа старшеклассников оказывается в ловушке в своей школе, захваченной зомби во время апокалипсиса. Главные герои пытаются выжить и найти спасение, сталкиваясь с опасностями и моральными дилеммами.
Другие дорамы: «Наступает ночь», «Игра в пирамиду», «Милый дом»
Троп 12. «Школьный буллинг»
Одна из самых актуальных на сегодня проблем в Южной Корее: травля в учебных заведениях чаще всего приводит к суициду. В дорамах этот троп используется, чтобы показать, как подростки сталкиваются с буллингом и насилием со стороны сверстников, роль учителей и родителей в решении проблемы, а также то, как жертвы находят силы бороться.
«Слабый герой»
«Yakhan yeongung»
Дорама о школьнике, который, несмотря на физическую слабость, использует ум и стратегическое мышление, чтобы противостоять хулиганам и несправедливости в школе. С сильной актерской игрой и эмоциональным сюжетом сериал стал популярным среди зрителей особенно благодаря своей реалистичности и социальной значимости.
«Учебная группа»
«Seuteodigeurup»
Главный герой учится в прогнившем училище для неблагополучных детей и хочет поступить в университет. В попытках подтянуть оценки он создает учебную группу, а взамен предоставляет защиту от школьных обидчиков.
«Король свиней»
«Dwaejiui wang»
Жестокая дорама о двух друзьях, которые подверглись буллингу в школе. Один становится преступником и жестоко расправляется с каждым обидчиком в прошлом. Второй — полицейским, который пытается защитить людей, издевавшихся над ним в школе.
Другие дорамы: «Спаси меня», «Класс лжецов»
Троп 13. «Месть»
Все вышеназванные тропы и проблемы общества так или иначе приводят к мести, хотя бы в самих дорамах. Герои, пережившие предательство, потерю или несправедливость, посвящают свою жизнь тому, чтобы наказать обидчиков. Этот троп часто сочетает элементы триллера, детектива и психологической драмы.
«Триумф»
«Deo geullori»
Один из самых обсуждаемых проектов Netflix. Триллер о мести, в котором женщина годами мечтает отплатить школьным обидчикам за жестокий буллинг, оставивший шрамы на ее теле и душе. Став учительницей детей мучителей, она жаждет разрушить их благополучные жизни.
«Во имя мести»
«Mai neim»
Героиня страдает из‑за криминальной деятельности отца. Когда его убивают у нее на глазах, она решает отомстить и обращается за помощью к боссу бандитской группировки. Тот уверен, что его убили полицейские, поэтому отправляет девочку на тренировки, а после дает фальшивое имя и устраивает работать в полицию под прикрытием.
«Линчеватель»
«Bijillanteo»
Дорама, основанная на одноименном вебтунеЮжнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах., рассказывает историю студента полицейской академии, который в юности потерял мать от рук бандита. Днем он прилежный студент, а по ночам народный мститель, который наказывает преступников, избежавших правосудия.
Другие дорамы: «Ева», «Охотничьи псы», «Младший сын семьи чеболя», «Анна»
Троп 14. «Один против всех или против системы»
Для реализации той самой мести всегда нужен тот, кто пойдет против системы, поэтому чаще всего это истории о герое, который бросает вызов обществу, коррупции или устоям, чтобы добиться справедливости. Такой герой часто оказывается в одиночестве, но его решимости бывает достаточно.
«Винченцо»
«Vincenzo»
Винченцо Кассано — итало-корейский мафиози, который возвращается в Южную Корею, чтобы забрать спрятанное золото. Однако он сталкивается с коррумпированной корпорацией, которая контролирует здание, где находится его сокровище. Винченцо объединяется с эксцентричными жильцами и юристом, чтобы бороться с несправедливостью.
«Игра смерти»
«Ijae, got jukseupnida»
Молодой человек буквально в один день теряет все: работу, жилье, девушку и перспективы на будущее. Тогда он решает покончить жизнь самоубийством, но сама Смерть не отпускает его и заставляет пережить 12 реинкарнаций. Но вскоре герой понимает, что из этого круговорота есть лазейка, ведь каждая следующая жизнь связана с предыдущей. Он пытается обыграть саму Смерть, чтобы защитить близких.
«Бродяга»
«Baegabondeu»
История каскадера, оказавшегося в центре событий, связанных с авиакатастрофой, где погибает его племянник. Протагонист пытается докопаться до истины и отомстить, но чем ближе он подступает к правде, тем больше понимает масштабность проблемы, ведь она связана с огромным коррупционным скандалом.
Другие дорамы: «K2», «Магазин для киллеров», «Мышь»