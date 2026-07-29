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Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»

Афиша Daily
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Фото: «Антон тут рядом»

26 августа в «Севкабель Порту» пройдет благотворительный фестиваль от фонда «Антон тут рядом». Диджей-сцены и выступления развернутся на трех сценах. Куратор диджей-сцены — Антоха МС.

В программе — выступления Андрея Катикова, Ugli, Огонька, Сестренки и МС Улыбочки. Оркестр «Антон тут рядом» выступит с музыкантом Тима Ищет Свет — они исполнят рок и джаз. На сцену также выйдет команда нейроотличных и нейротипичных танцоров «Антон тут рядом».

Все артисты играют бесплатно. Средства от продажи билетов направят на программы фонда: инклюзивные мастерские, юридическую помощь и другие проекты.

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© «Антон тут рядом»
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© «Антон тут рядом»
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© «Антон тут рядом»
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© «Антон тут рядом»

В «Севкабель Порту» также будут работать тату-зона, маркет, фуд-корт и зоны отдыха. На фестивале организуют доступную среду: перевод на русский жестовый язык, экскурсии для незрячих и слабовидящих, зону сенсорной разгрузки для людей с аутизмом и дружелюбную очередь.

Доступны семейные билеты (двое взрослых и двое детей от 7 до 18 лет) и ВИП — с отдельным входом, лучшим видом на сцену и отдельным баром. Для гостей с инвалидностью и сопровождающих билеты продают по фиксированной цене 500 рублей.

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