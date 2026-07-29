Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»

В программе — выступления Андрея Катикова, Ugli, Огонька, Сестренки и МС Улыбочки. Оркестр «Антон тут рядом» выступит с музыкантом Тима Ищет Свет — они исполнят рок и джаз. На сцену также выйдет команда нейроотличных и нейротипичных танцоров «Антон тут рядом».