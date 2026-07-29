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Минтранс хочет сделать такси для семей с детьми дешевле

Афиша Daily
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Фото: Sergey Tarasov/Unsplash

Минтранс России разрабатывает поправки в законодательство, чтобы поездки в такси для семей с детьми стали доступнее, сообщает РИА «Новости».

Законопроект уже на согласовании с заинтересованными ведомствами. Вместе с «Яндекс Такси» Минтранс также готовит дорожную карту.

С 1 июня в Уфе действует пилотный проект: многодетные семьи получают скидку 30% на детские поездки. Инициатива реализуется совместно с «Яндексом» и властями Башкортостана. Если эксперимент признают удачным, практику могут расширить на другие регионы.

Недавно Минтранс также сообщил, что по Москве скоро начнут курсировать 200 беспилотных такси — 100 для заказа и 100 для отработки технологии. Сервис также тестируют в Иннополисе и «Сириусе».

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