Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет

Недавно доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, что собрать первоклассника в Москве в этом году стоит 24,8 тыс. рублей. Из них 1100 — канцелярия, 2700 — ранец, остальное — одежда. Обе цифры — из одного экономического поля, где цены растут быстрее, чем мы успеваем привыкнуть.