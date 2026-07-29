Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет

Ингредиенты для классического бургера за 16 лет выросли в цене на 252,7%, подсчитал «РБК Инвестиции» на основе данных Росстата. Среднегодовая инфляция по бургеру составила 7,9%.
В расчет вошли булочки, говяжья котлета, помидоры, огурцы, салат, лук, кетчуп и майонез. При этом затраты на аренду, зарплаты, маркетинг и торговая наценка не учитывались — только продукты.
Бургер использовали как обобщенный образ продуктовой корзины по аналогии с индексом бигмака, который выводится из сравнения стоимости этого блюда в «Макдоналдсах» разных стран.
Недавно доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, что собрать первоклассника в Москве в этом году стоит 24,8 тыс. рублей. Из них 1100 — канцелярия, 2700 — ранец, остальное — одежда. Обе цифры — из одного экономического поля, где цены растут быстрее, чем мы успеваем привыкнуть.