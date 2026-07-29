Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета

Длина пути составила более 23 тыс. километров. Рекорд пока не подтвердили, но, если это произойдет, он побьет достижение 2005 года, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда боинг 777-200LR пролетел из Гонконга в Лондон более 21 тыс. километров за 22 часа 42 минуты.