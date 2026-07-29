Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета

Аэробус A350-1000ULR провел в воздухе 24 часа 24 минуты на беспересадочном рейсе из Мельбурна в Тулузу — и поставил рекорд по продолжительности и дальности среди коммерческих рейсов.
Длина пути составила более 23 тыс. километров. Рекорд пока не подтвердили, но, если это произойдет, он побьет достижение 2005 года, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда боинг 777-200LR пролетел из Гонконга в Лондон более 21 тыс. километров за 22 часа 42 минуты.
Аэробус A350-1000ULR создавался специально для австралийской Qantas и проекта Project Sunrise — прямых беспосадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Первый маршрут планируют запустить в октябре 2027 года, продажи билетов на рейсы Сидней — Лондон откроются уже в феврале.
Недавно пилот британской авиакомпании Ravenair вывел на границе Англии и Уэльса фразу «I’m bored» («Мне скучно»). Маршрут зафиксировал Flightradar24. Пилот потратил около 20 минут на угловые развороты.
За штурвалом находился 20-летний инструктор, проводивший испытательный полет после замены детали двигателя. В компании рассказали: «Дисциплинарных последствий для пилота не будет, но мы получили массу внимания из-за этого. Самолет благополучно вернулся в ангар, а пилот сейчас отдыхает».