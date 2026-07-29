Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»

В фильме снимаются Адрия Архона («Я не киллер»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Кеннет Брана («Оппенгеймер»), Данай Гурира («Черная Пантера») и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»). Изначально в проекте должна была участвовать Тейлор Расселл («Целиком и полностью»), но она покинула его из-за разногласий с Джорданом.