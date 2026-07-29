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Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon MGM

Amazon MGM выпустила первый трейлер ремейка фильма-ограбления «Афера Томаса Крауна». Майкл Б.Джордан выступил режиссером и исполнил главную роль. В кинотеатрах США картина появится 5 марта 2027 года.

По сюжету миллионер Томас Краун крадет картину из нью-йоркского Метрополитен-музея. К расследованию подключается следовательница из Швейцарии — она подозревает Крауна, но в итоге влюбляется в него.

В фильме снимаются Адрия Архона («Я не киллер»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Кеннет Брана («Оппенгеймер»), Данай Гурира («Черная Пантера») и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»). Изначально в проекте должна была участвовать Тейлор Расселл («Целиком и полностью»), но она покинула его из-за разногласий с Джорданом.

Видео: Amazon MGM

Оригинальный фильм вышел в прокат в 1968 году и получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню к фильму — «The Windmills of Your Mind», исполненную Ноэлем Харрисоном.

В 1999 году американский режиссер Джон МакТирнан снял ремейк «Аферы Томаса Крауна». Главные роли сыграли Пирс Броснан и Рене Руссо. В апреле 2023 года студия Amazon MGM рассказала о желании перезапустить франшизу.

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