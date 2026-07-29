Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»

Amazon MGM выпустила первый трейлер ремейка фильма-ограбления «Афера Томаса Крауна». Майкл Б.Джордан выступил режиссером и исполнил главную роль. В кинотеатрах США картина появится 5 марта 2027 года.
По сюжету миллионер Томас Краун крадет картину из нью-йоркского Метрополитен-музея. К расследованию подключается следовательница из Швейцарии — она подозревает Крауна, но в итоге влюбляется в него.
В фильме снимаются Адрия Архона («Я не киллер»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Кеннет Брана («Оппенгеймер»), Данай Гурира («Черная Пантера») и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»). Изначально в проекте должна была участвовать Тейлор Расселл («Целиком и полностью»), но она покинула его из-за разногласий с Джорданом.
Оригинальный фильм вышел в прокат в 1968 году и получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню к фильму — «The Windmills of Your Mind», исполненную Ноэлем Харрисоном.
В 1999 году американский режиссер Джон МакТирнан снял ремейк «Аферы Томаса Крауна». Главные роли сыграли Пирс Броснан и Рене Руссо. В апреле 2023 года студия Amazon MGM рассказала о желании перезапустить франшизу.