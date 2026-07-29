Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»

К драме Гая Ричи «Молодой Шерлок» во втором сезоне присоединились новые актеры, пишет Deadline.



Это Оливия Уильямс («Дюна: Пророчество»), Софи Скелтон («Чужестранка»), Индира Варма («Игра престолов», «Ночной менеджер») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»). Неизвестно, какие роли достались.



Главную роль исполняется Хиро Файнс Тиффин. Съемки уже начались. Производством занимается Prime Video.



В сериале «Молодой Шерлок» рассказывается о юности знаменитого сыщика. В первом сезоне 19-летний студенту Оксфордского университета Шерлоку Холмсу грозит тюрьма по обвинению в убийстве. Чтобы избежать этого, ему предстоит взяться за свое первое расследование. Премьера шоу состоялась в марте 2026 года.