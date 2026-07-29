Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»

Появился новый трейлер «Вышки 2: Мертвая точка»
В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым
Московская школа кино проведет «Буткемп Звук»
В Москве открылся ИИ-ресторан
Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат
Еще девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии
Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета
Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»
Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет
Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»
JMSN выступит в Екатеринбурге
Минтранс хочет сделать такси для семей с детьми дешевле
Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал слово — и набил тату с тренером команды
Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк — в трейлере третьей части «Джуманджи»
В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки*
BTS решили не участвовать в «Грэмми» из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию
Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам
Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере
На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей
В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания
Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»
Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа
Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина
Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов — возможно, от них эта привычка досталась и людям
Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески — пятисерийном сериале о кофе Lavazza
Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге

Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Индира Варма Фото: Simon Ackerman/Getty Images Эйдан Гиллен Фото: Europa Press Entertainment/Getty Images

К драме Гая Ричи «Молодой Шерлок» во втором сезоне присоединились новые актеры, пишет Deadline.

Это Оливия Уильямс («Дюна: Пророчество»), Софи Скелтон («Чужестранка»), Индира Варма («Игра престолов», «Ночной менеджер») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»). Неизвестно, какие роли достались.

Главную роль исполняется Хиро Файнс Тиффин. Съемки уже начались. Производством занимается Prime Video.

В сериале «Молодой Шерлок» рассказывается о юности знаменитого сыщика. В первом сезоне 19-летний студенту Оксфордского университета Шерлоку Холмсу грозит тюрьма по обвинению в убийстве. Чтобы избежать этого, ему предстоит взяться за свое первое расследование. Премьера шоу состоялась в марте 2026 года.

Расскажите друзьям