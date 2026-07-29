14 августа Московская школа кино проведет «Буткемп Звук» — открытое образовательное мероприятие для тех, кто хочет погрузиться в профессии звукорежиссера и саунд-дизайнера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе МШК.



Площадкой станет одна из студий киноконцерна «Мосфильм» по адресу: Мосфильмовская улица, д. 1. Участники смогут увидеть, как создается звуковой мир фильма: от отдельных шумов и фоновых слоев до финального микса, говорится в пресс-релизе. В программе будет как теория, так и практическая работа в студии, а также знакомство с кураторами школы.