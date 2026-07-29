14 августа Московская школа кино проведет «Буткемп Звук» — открытое образовательное мероприятие для тех, кто хочет погрузиться в профессии звукорежиссера и саунд-дизайнера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе МШК.
Площадкой станет одна из студий киноконцерна «Мосфильм» по адресу: Мосфильмовская улица, д. 1. Участники смогут увидеть, как создается звуковой мир фильма: от отдельных шумов и фоновых слоев до финального микса, говорится в пресс-релизе. В программе будет как теория, так и практическая работа в студии, а также знакомство с кураторами школы.
Буткемп разработан автором программы «Звукорежиссура в кино и саунд-дизайн». Оно позволяет в формате реальной практики понять, как устроено обучение в МШК и как устроено кинопроизводство. Мероприятие рассчитано на людей разных возрастов и профессионального опыта.
В течение вечера участники разберут одну сцену из фильма, увидят логику создания звукового решения, а затем озвучат массовую сцену. Записанная фонограмма будет интегрирована в финальный микс. Участники смогут услышать, как их голоса становятся частью общей звуковой картины ленты.
Желающим попасть на мероприятие необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо. Комиссия рассмотрит заявки и пригласит выбранных кандидатов.