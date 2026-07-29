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Еще девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии

Афиша Daily
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Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

В новом документальном фильме «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» от Би-би-си 10 женщин обвинили в домогательствах актера и фронтмена рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето. Девять из них поделились историями впервые.

По словам одной из героинь фильма, Лето совершил сексуализированное насилие над ней в туалете мотеля, когда ей было 17 лет. Другая утверждает, что Лето угрожал совершить над ней сексуализированное насилие, когда ей было 19. Третья героиня рассказала, что у нее был половой акт с Лето в Калифорнии, когда ей было 17 лет. Это можно квалифицировать как растление по закону, так как она не достигла возраста согласия, утвержденного в штате. Девушка утверждает, что в тот момент актер «отмахнулся» от разговора о том, что в штате брачный возраст составляет 18 лет. 

Четвертая женщина рассказала, что Лето домогался ее и неоднократно звонил ей, чтобы рассказать о сексуальных фантазиях. На тот момент ей было 16 лет. По ее словам, по крайней мере в одном случае он предложил ей заняться сексом. Позднее ее просили подписать соглашение о неразглашении (NDA), чтобы она не могла рассказывать о своих отношениях с Лето, однако она отказалась. Би-би-си ознакомилась с этим документом.

Еще одна героиня документального фильма рассказала, что, когда ей было 14 лет, Лето просил охранника отвести ее за кулисы музыкального фестиваля, а во время автограф-сессии прокомментировал ее грудь. Мать девочки сказала Лето, что ее дочери всего 14. «У нее все равно красивая грудь», — повторил тот.

Все описанные в фильме случаи происходили в период с 2002 по 2016 год, когда музыканту было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года.

«Я никогда в жизни ни к кому не совершал сексуализированное насилие. Эти заявления абсолютно и безапелляционно ложны», — прокомментировал фильм Лето.

Ранее против Лето уже выдвигали публичные обвинения о домогательствах. В прошлом году диджей-музыкант Элли Тейлз сообщила, что Лето совершил сексуализированное насилие в отношении нее, когда ей было 17 лет. После этого в материале издания Air Mail в июне 2025 года девять женщин обвинили Лето в домогательствах. Он отрицал их.

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