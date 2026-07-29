В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым

Появился новый трейлер «Вышки 2: Мертвая точка»
Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»
Московская школа кино проведет «Буткемп Звук»
В Москве открылся ИИ-ресторан
Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат
Еще девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии
Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета
Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»
Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет
Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»
JMSN выступит в Екатеринбурге
Минтранс хочет сделать такси для семей с детьми дешевле
Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал слово — и набил тату с тренером команды
Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк — в трейлере третьей части «Джуманджи»
В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки*
BTS решили не участвовать в «Грэмми» из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию
Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам
Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере
На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей
В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания
Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»
Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа
Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина
Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов — возможно, от них эта привычка досталась и людям
Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески — пятисерийном сериале о кофе Lavazza
Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге

В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: МЧС России

В деревне Большое Кобяково Тверской области загорелись декорации для съемок фильма, сообщило региональное ГУ МЧС. Как уточняет ТАСС, это речь идет о фильме «Молодинская битва» с Никитой Кологривым.

Огонь охватил 30 строений на площади 2 тыс. квадратных метров. Никто не пострадал. 

Источник: МЧС

По данным ведомства, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок. К тушению привлечено 34 человека и девять единиц техники.

Фильм «Молодинская битва» должен выйти в 2027 году. В картине расскажут при деревне Молоди 1572 года. Режиссером выступает Константин Буслов («Злой город»). В ролях Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров и другие. По данным телеграм-канала Shot, на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей».

Расскажите друзьям