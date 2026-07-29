В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым

По данным ведомства, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок. К тушению привлечено 34 человека и девять единиц техники.



Фильм «Молодинская битва» должен выйти в 2027 году. В картине расскажут при деревне Молоди 1572 года. Режиссером выступает Константин Буслов («Злой город»). В ролях Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров и другие. По данным телеграм-канала Shot, на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей».