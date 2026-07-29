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Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Марс Медиа Энтертейнмент»

Российский фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат. Об этом в компании Luminosity Pictures сообщили изданию Variety. 

Билеты можно будет купить с 18 сентября. Ленту покажут в «восстановленной режиссерской версии», отмечает издание.

«Это был проект, в который я вложил всю душу, и все, кто принимал участие, отдали дань уважения замечательному роману Булгакова. Мы надеемся, что зрители будут очарованы его романтикой, воображением и вечными темами и поймут, почему эта необыкновенная история покоряет читателей по всему миру на протяжении поколений», — рассказал соучредитель компании Питер Хоффман.

В России фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в январе 2024 года. Кассовые сборы в СНГ у фильма Локшина достигли около 2,3 млрд рублей. После этого ленту показывали в кинотеатрах Германии, Австрии, Швеции, Италии и других стран.

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