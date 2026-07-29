В Москве открылся ИИ-ресторан

Всего в управлении рестораном задействовано 20 нейросетей. ИИ-официанты помогают посетителям выбрать блюдо, а также могут рассказать о калорийности еды, содержании белков, жиров и углеводов. На кухне система видеоаналитики следит за порядком и соблюдением технологических требований на кухне.



Меню и технологические карты для поваров созданы при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, ИИ автоматически фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана. Рассчитывают клиентов ИИ-кассиры.



Недавно Владимир Путин подписал первый в России закон, регулирующий искусственный интеллект. Документ касается разработки и применения больших ИИ-моделей.