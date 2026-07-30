Вышел первый тизер-трейлер фильма про Басту

Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие.



Баста родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Записывал музыку также под псевдонимом Ноггано и работал над другими проектами. Среди его самых известных хитов: «Моя игра», «Сансара», «Медлячок».