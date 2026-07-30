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На Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге еду можно будет заказать прямо к сцене

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Пикник Афиши х Сбер

8 августа 2026 года гости Пикника Афиши x Сбер в Петербурге смогут заказать еду через «Купер» и забрать ее рядом со сценой. Фестивальная доставка будет работать на Елагином острове из четырех ресторанов: Тру Трюфель, Mr.Kim, Mburger, Dizengof/99.

Все блюда будут готовить прямо на территории мероприятия. Получить заказ можно в одном из пунктов выдачи — у Главной сцены, сцены музыкального сервиса «Звук» и сцены «Рейв», а также на основном фудкорте. Так гости смогут тратить меньше времени на ожидание еды.

Чтобы сделать заказ, нужно открыть приложение «Купера», выбрать ресторан и в графе «Адрес» указать удобный пункт выдачи. Заказать блюда можно будет и в корнерах этих ресторанов — в порядке живой очереди.

Пикник Афиши x Сбер пройдет в Петербурге 8 августа. Елагин остров впервые превратится в луна-парк. Гостей ждут более 50 артистов на пяти сценах, дизайнерский маркет, мастер-классы и спортивные активности. Билеты доступны здесь.

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