На Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге еду можно будет заказать прямо к сцене

Чтобы сделать заказ, нужно открыть приложение «Купера», выбрать ресторан и в графе «Адрес» указать удобный пункт выдачи. Заказать блюда можно будет и в корнерах этих ресторанов — в порядке живой очереди.



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