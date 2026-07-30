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Итальянца посадили за создание фальшивого античного амфитеатра

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tripadvisor

Жителя итальянской провинции Виченца Франко Малоссо отправили в тюрьму за создание фальшивого античного амфитеатра. Он годами выдавал современную постройку за археологический памятник и брал с туристов до 40 евро за вход, пишет Il Giornale dell’Arte.

Так называемый Берикский амфитеатр находился на холмах коммуны Аркуньяно. Малоссо представлял его как древний комплекс с артефактами эпохи неолита, Древней Греции и Римской империи, способный «переписать историю» региона. На его территории планировали проводить концерты, спектакли и другие культурные мероприятия.

В действительности комплекс построили в наше время. Трибуны сложили из современных камней, которые искусственно состарили, колонны сделали из бетона, а статуи — из гипса. Рядом выкопали искусственный пруд. Само сооружение по форме больше напоминало древний театр, чем амфитеатр.

Расследование началось в 2016 году. Прокуратура Виченцы и карабинеры установили, что никакого древнего памятника на этом месте не существовало. При строительстве рабочие снимали грунт со склона холма и укладывали обработанные каменные блоки так, чтобы они выглядели старыми.

В 2021 году Кассационный суд Италии приговорил Малоссо к двум годам и четырем месяцам заключения за незаконное строительство, подделку произведений искусства и возведение сооружений на территории, находящейся под ландшафтной охраной. После отклонения последних ходатайств приговор вступил в силу.

Суд также обязал Малоссо возместить ущерб муниципалитету Аркуньяно и восстановить первоначальный облик территории. По данным издания, эти работы пока не провели.

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