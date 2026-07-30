Итальянца посадили за создание фальшивого античного амфитеатра

В действительности комплекс построили в наше время. Трибуны сложили из современных камней, которые искусственно состарили, колонны сделали из бетона, а статуи — из гипса. Рядом выкопали искусственный пруд. Само сооружение по форме больше напоминало древний театр, чем амфитеатр.