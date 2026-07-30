В районе ЗИЛ в Москве построят разводной мост

Умер Глен Хансард — ирландский музыкант и звезда фильма «Однажды»
Вышел ервый тизер-трейлер фильма про Басту
На Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге еду можно будет заказать прямо к сцене
Итальянца посадили за создание фальшивого античного амфитеатра
В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым
Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»
Появился новый трейлер «Вышки-2: Мертвая точка»
Московская школа кино проведет «Буткемп Звук»
В Москве открылся ИИ-ресторан
Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат
Еще девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии
Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета
Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»
Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет
Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»
JMSN выступит в Екатеринбурге
Минтранс хочет сделать такси для семей с детьми дешевле
Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал слово — и набил тату с тренером команды
Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк — в трейлере третьей части «Джуманджи»
В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки*
BTS решили не участвовать в «Грэмми» из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию
Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам
Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере
На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей
В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания
Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»
Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа

В районе ЗИЛ в Москве построят разводной мост

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @propertyinsider

В районе ЗИЛ в Москве появится круглый разводной мост. Его рендеры опубликовал телеграм-канал «Недвижимость инсайды».

Согласно рендеру, мост будет состоять из нескольких круглых и овальных платформ, соединенных между собой. Когда по затону нужно будет пропускать суда, часть конструкции раздвинут.

Сроки строительства не указаны. По данным канала, для его постройки отменят другие два моста в затоне Новинки.

Недавно стало известно, что на Патриаршем мосту появится новый сход на Якиманскую набережную. Объект планируют сделать в форме цилиндра. В центре будет лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали установят лестницу. Работы завершатся в 2027 году.
 

Расскажите друзьям