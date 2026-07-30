В районе ЗИЛ в Москве появится круглый разводной мост. Его рендеры опубликовал телеграм-канал «Недвижимость инсайды».
Согласно рендеру, мост будет состоять из нескольких круглых и овальных платформ, соединенных между собой. Когда по затону нужно будет пропускать суда, часть конструкции раздвинут.
Сроки строительства не указаны. По данным канала, для его постройки отменят другие два моста в затоне Новинки.
Недавно стало известно, что на Патриаршем мосту появится новый сход на Якиманскую набережную. Объект планируют сделать в форме цилиндра. В центре будет лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали установят лестницу. Работы завершатся в 2027 году.
В районе ЗИЛ в Москве построят разводной мост
Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @propertyinsider
В районе ЗИЛ в Москве появится круглый разводной мост. Его рендеры опубликовал телеграм-канал «Недвижимость инсайды».