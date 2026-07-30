Минцифры предложило ввести авторизацию по номеру телефона на иностранных сайтах

Минцифры разработало законопроект, который может обязать иностранные сайты и приложения авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона. Об этом сообщают «Ведомости».
Владельцы иностранных ресурсов, согласно инициативе, также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу правоохранительных органов.
Такие положения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками («Антифрод 3.0»). Минцифры направило его в профильные ведомства.
Представитель Минцифры сказал «Ведомостям», что пакет только обсуждается и пока рано говорить, какие меры в него войдут.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что для иностранных платформ такие требования могут показаться сложными. Фактически это потребует от них подключиться к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Помимо этого, международные компании не всегда готовы создавать отдельные системы авторизации для российских пользователей, которых еще нужно отделить от остальных.
Первые два пакета мер по борьбе с телефонными мошенниками были приняты в прошлом году. Эти меры среди прочего ввели возможность самозапрета на входящие международные звонки и ограничили число банковских карт, которые может оформить один человек. Кроме того, законы по борьбе с телефонными мошенниками предполагают создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI).