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Минцифры предложило ввести авторизацию по номеру телефона на иностранных сайтах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Минцифры разработало законопроект, который может обязать иностранные сайты и приложения авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона. Об этом сообщают «Ведомости».

Владельцы иностранных ресурсов, согласно инициативе, также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу правоохранительных органов.

Такие положения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками («Антифрод 3.0»). Минцифры направило его в профильные ведомства.

Представитель Минцифры сказал «Ведомостям», что пакет только обсуждается и пока рано говорить, какие меры в него войдут.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что для иностранных платформ такие требования могут показаться сложными. Фактически это потребует от них подключиться к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Помимо этого, международные компании не всегда готовы создавать отдельные системы авторизации для российских пользователей, которых еще нужно отделить от остальных.

Первые два пакета мер по борьбе с телефонными мошенниками были приняты в прошлом году. Эти меры среди прочего ввели возможность самозапрета на входящие международные звонки и ограничили число банковских карт, которые может оформить один человек. Кроме того, законы по борьбе с телефонными мошенниками предполагают создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI).

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