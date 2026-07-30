Минцифры предложило ввести авторизацию по номеру телефона на иностранных сайтах

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что для иностранных платформ такие требования могут показаться сложными. Фактически это потребует от них подключиться к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Помимо этого, международные компании не всегда готовы создавать отдельные системы авторизации для российских пользователей, которых еще нужно отделить от остальных.