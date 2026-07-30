Почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете

Почти половина россиян — 48% — не чувствуют себя защищенными в интернете. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
55% респондентов отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых.
Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. За последний месяц это делали 23% участников исследования, еще 23% — в течение года. Около 44% признались, что никогда не проверяли такие настройки.
Двухфакторную аутентификацию используют 35% респондентов, разные пароли для разных сервисов — 22%, а менеджеры паролей — 7%. Более трети опрошенных не применяют ни один из этих способов защиты.
Некоторые пользователи также оставляют в открытом доступе личную информацию. У 19% в интернете опубликован номер телефона, у 13% — личные фотографии, у 11% — место работы. Еще 11% сообщили, что в сети можно найти все эти сведения о них.
Около 38% респондентов хотя бы раз добавляли в друзья в соцсетях человека, которого никогда не встречали лично.
Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю — так ответил 41% респондентов. Потери денег опасается 31%, отправки сообщений от их имени — 23%. Публикацию интимных фотографий и личной переписки назвали 3 и 2% участников соответственно.
Исследование приурочили к выходу психологического детектива Okko «Фейк». По сюжету сериала неизвестный начинает преследовать в интернете преподавательницу лицея Риту, шантажирует ее и публикует компрометирующие материалы. Премьера восьмисерийного проекта состоялась 16 июля.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 17 по 23 июля. В нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.