Дом творчества Переделкино впервые проведет резиденцию для фотографов

23 августа стартует совместная резиденция Дома творчества Переделкино и Huawei Pura 90s под названием «Ближе, чем кажется».
На ней соберутся современные фотографы и художники, работающие с документальной, природной и архитектурной фотографией. Куратором программы выступит фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Проект нацелен на развитие осознанного использования цифровых устройств при съемке.
«Истинное искусство фотографии рождается из умения фотографа видеть то, мимо чего проходят другие. Сегодня этот врожденный дар обретает новое дыхание: точность оптики позволяет менять масштаб восприятия, не нарушая тишину и покой момента. Мы можем стоять в стороне, оставаясь незаметными наблюдателями и при этом видеть мир в тех мельчайших, почти невесомых подробностях, которые обычно ускользают от поверхностного взгляда. Это не просто съемка — это медитативное всматривание, где интуиция мастера и работа оптики сливаются в единое художественное высказывание», — рассказала Гомиашвили.
Для участия в резиденции отобрали восемь фотографов, которые работают с темами памяти, повседневности и личными воспоминаниями. Они используют методы интуитивного наблюдения и «подглядывания». Участники резиденции на время проекта получат флагманские смартфоны Huawei Pura 90s Pro Max и Huawei Pura 90s Pro.
Фокусом программы станет съемка Дома творчества и городка писателей с использованием зума. Для этого в девайсах есть телеобъектив 200 МП с ультрабольшим сенсором в старшей модели.
Резиденция будет открытой: ежедневно в определенное время участники будут собираться за общим столом, обсуждать работу и выбирать лучшие кадры дня. Все желающие могут наблюдать за этим процессом и задать вопрос фотографам. Для широкой аудитории пройдет лекция о фотографах, которые работают со смартфонами.
Итоги резиденции представят в сентябре. На отдельном лендинге разместят цифровой архив проекта. Каждый снимок будет иметь геотег — так, чтобы у посетителей Дома творчества Переделкино была возможно построить маршрут и найти неочевидные детали, замеченные фотографами.
Творческий поселок Переделкино появился рядом с Москвой в 30-х годах XX столетия. С 2021 года в формате 21-дневных резиденций там работают писатели, художники, музыканты и исследователи. Их выбирает экспертный совет по конкурсной системе. В резиденциях уже принимали участие Павел Пепперштейн, Светлана Павлова, Дмитрий Данилов, Надя Алексеева и другие. На площадке также проводят тематические лаборатории.
Новая линейка телефонов Huawei включает две модели: Pura90s Pro Max и Pura90s Pro. Первая получила продвинутую систему камер с телеобъективом 200 МП с ультрабольшим сенсором, который получить детализированные снимки объектов на большом расстоянии. Huawei Pura 90s Pro Max оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором, который позволяет делать портреты с высокой контрастностью света и тени. Смартфоны этой серии также получили ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи-камеру 13 МП.