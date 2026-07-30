Дом творчества Переделкино впервые проведет резиденцию для фотографов

«Истинное искусство фотографии рождается из умения фотографа видеть то, мимо чего проходят другие. Сегодня этот врожденный дар обретает новое дыхание: точность оптики позволяет менять масштаб восприятия, не нарушая тишину и покой момента. Мы можем стоять в стороне, оставаясь незаметными наблюдателями и при этом видеть мир в тех мельчайших, почти невесомых подробностях, которые обычно ускользают от поверхностного взгляда. Это не просто съемка — это медитативное всматривание, где интуиция мастера и работа оптики сливаются в единое художественное высказывание», — рассказала Гомиашвили.