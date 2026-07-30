Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Интерфакс».



Дуров не сможет пользоваться своими счетами, открыть ИП или самозанятость на территории РФ после внесения в перечень. Перевод денежных средств таким лицам может считаться финансированием терроризма, рассказал РИА «Новости» адвокат Дмитрий Рощин. Ограничения действуют в отношении лично Дурова, а не мессенджера Telegram, прокомментировала «Известиям» адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова. Покупка подписки на Telegram Premium на данный момент не является наказуемым деянием, добавила она.



Накануне ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1). Ведомство утверждает, что администрация Telegram не удаляла «многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».



О том, что в России на предпринимателя завели уголовное дело, стало известно в феврале. «Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», ― написал он в своем телеграм-канале.



«Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщала, что с 2022 года в РФ зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием Telegram. Из них 33 тыс. ― диверсионно-террористические и экстремистские.