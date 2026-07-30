Фильм «Хитрый койот» официально выйдет в России, премьера комедии состоится в сентябре

Фильм «Хитрый койот» — первый полнометражный фильм про одного из самых неунывающих героев «Looney Tunes», выйдет в российский прокат 10 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщила кинокомпания «Каро Премьер». Мировая премьера ленты состоится немного раньше — 28 августа.
Главный герой картины — Хитрый койот из мультфильмов «Looney Tunes». По сюжету он решает подать в суд на корпорацию Acme, которая годами снабжала его неисправными устройствами для поимки Дорожного бегуна. В судебном противостоянии Койоту помогает адвокат, которому предстоит сразиться с влиятельной компанией.
Режиссером фильма выступил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя-2»), а в команде сценаристов Джеймс Ганн («Стражи Галактики»). Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Уилл Форте («Небраска») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»).
«Каро Премьер» отметила, что «Хитрый койот» — первый фильм «Looney Tunes» , который впервые за пять лет официально выйдет в России. Последний блокбастер франшизы, который прокатывали в российском прокате, — «Космический джем: Новое поколение» 2021 года.