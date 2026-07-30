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Фильм «Хитрый койот» официально выйдет в России, премьера комедии состоится в сентябре

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Warner Bros. Entertainment

Фильм «Хитрый койот» — первый полнометражный фильм про одного из самых неунывающих героев «Looney Tunes», выйдет в российский прокат 10 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщила кинокомпания «Каро Премьер». Мировая премьера ленты состоится немного раньше — 28 августа.  

Главный герой картины — Хитрый койот из мультфильмов «Looney Tunes». По сюжету он решает подать в суд на корпорацию Acme, которая годами снабжала его неисправными устройствами для поимки Дорожного бегуна. В судебном противостоянии Койоту помогает адвокат, которому предстоит сразиться с влиятельной компанией. 

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© Иллюстрации: Warner Bros. Entertainment
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Режиссером фильма выступил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя-2»), а в команде сценаристов Джеймс Ганн («Стражи Галактики»). Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Уилл Форте («Небраска») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»).

«Каро Премьер» отметила, что «Хитрый койот» — первый фильм «Looney Tunes» , который впервые за пять лет официально выйдет в России. Последний блокбастер франшизы, который прокатывали в российском прокате, —  «Космический джем: Новое поколение» 2021 года.  

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