Автор «Детей крови и костей» назвала работу над экранизацией худшим опытом в своей жизни

Ранее Адейеми опубликовала, а затем удалила видео с предполагаемой перепиской с актрисой Амандлой Стенберг, сыгравшей принцессу Амари. В сообщениях писательница просила Стенберг больше не упоминать ее имя, не звонить и не писать ей. При этом Адейеми не объяснила, связан ли предполагаемый конфликт с ее опытом на съемочной площадке.