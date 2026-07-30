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Автор «Детей крови и костей» назвала работу над экранизацией худшим опытом в своей жизни

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: River Callaway/Getty Images

Писательница Томи Адейеми, автор фэнтези-романа «Дети крови и костей», сказала, что работа над его экранизацией стала «худшим, что ей когда-либо приходилось пережить». В пятиминутном видео, опубликованном в тиктоке, она призналась, что покинула съемочную площадку экранизации, «задыхаясь и рыдая».

«Свидетелей было много, поэтому это не секрет. Я вернулась в Америку и столкнулась с настолько сильной психосоматической болью и таким количеством панических атак, что поняла: я никогда не смогу посмотреть этот фильм», — рассказала писательница.

Адейеми утверждает, что руководство проекта знает о произошедшем уже около полутора лет, однако ничего не сделало, чтобы исправить ситуацию. Более того, по словам автора, ее до сих пор «провоцируют за кулисами».

Писательница не уточнила, что именно произошло во время производства картины. «Этот фильм, над которым я работала, пытаясь сделать нашу жизнь хоть немного лучше, одновременно стал худшим, что мне когда-либо приходилось пережить», — сказала Адейеми.

Она добавила, что больше не хочет слышать о проекте и пытается двигаться дальше. Писательница решила выступить публично, поскольку молчание, по ее словам, только усиливало боль.

«Возможно, это видео сделает только хуже, но я не представляю, куда уж хуже. Поэтому я просто опубликую его и оставлю все как есть», — заключила она.

Ранее Адейеми опубликовала, а затем удалила видео с предполагаемой перепиской с актрисой Амандлой Стенберг, сыгравшей принцессу Амари. В сообщениях писательница просила Стенберг больше не упоминать ее имя, не звонить и не писать ей. При этом Адейеми не объяснила, связан ли предполагаемый конфликт с ее опытом на съемочной площадке.

Кастинг Стенберг ранее вызвал споры среди поклонников книги. Часть читателей считала, что роль темнокожей Амари отдали слишком светлокожей актрисе (Стенберг — смешанного происхождения), и усмотрела в этом проявление колоризма.

Представители Адейеми, Paramount и режиссера Джины Принс-Байтвуд не ответили на запрос Variety. Публичной реакции команды фильма на заявления писательницы также пока не последовало.

«Дети крови и костей» — первая часть фэнтезийной трилогии Адейеми «Наследие Ориши», основанной на мифологии и культуре Западной Африки. В центре сюжета — девушка Зели, которая пытается вернуть магию в королевство Ориша. Экранизацию сняла Джина Принс-Байтвуд, а Адейеми выступила соавтором сценария. Главные роли исполнили Тусо Мбеду, Амандла Стенберг и Дамсон Идрис. Производством занимается Paramount, старт проката намечен на 15 января 2027 года.
 

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