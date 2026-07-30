«Азбука вкуса» и Лужники подготовили торт к 70-летию Олимпийского комплекса

«На пороге 30‑летия мы воспринимаем коллаборации не как маркетинговый ход, а как способ по-новому рассказать о наших ценностях и поделиться своим опытом. Партнерства с крупными брендами и институциями позволяют нам выйти за привычные рамки, создать яркие проекты, которые дарят людям новые эмоции и впечатления — и тем самым подтверждают: наша история продолжается, и в ней всегда есть место открытиям», — рассказал Денис Сологуб, президент торговой сети «Азбука вкуса».