«Азбука вкуса» и Лужники подготовили торт к 70-летию Олимпийского комплекса

Торговая сеть «Азбука вкуса» (входит в группу компаний «Магнит») и Лужники представили лимитированный торт, вдохновленный историей и архитектурой Олимпийского комплекса. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сети.
Десерт в форме Большой спортивной арены появится на полках ритейлера 31 июля, в день 70-летия комплекса. Все продукты лимитированной линейки кондитеры «Азбуки вкуса» создадут и украсят вручную.
«На пороге 30‑летия мы воспринимаем коллаборации не как маркетинговый ход, а как способ по-новому рассказать о наших ценностях и поделиться своим опытом. Партнерства с крупными брендами и институциями позволяют нам выйти за привычные рамки, создать яркие проекты, которые дарят людям новые эмоции и впечатления — и тем самым подтверждают: наша история продолжается, и в ней всегда есть место открытиям», — рассказал Денис Сологуб, президент торговой сети «Азбука вкуса».
В основе торта — карамельный и медовый бисквиты. В нем также есть паста с ореховым пралине, начинка из чернослива, прослойка на основе сока лайма, карамельно-шоколадный крем и крем на основе вареного сгущенного молока. Сочетание знакомых вкусов и неожиданных акцентов символизируют связь наследия Лужников с их развитием и обновлением, рассказали в сети.
Десерт будет представлен в торговой сети до 24 августа. Он появится на полках магазинов в Москва-Сити, на Арбате, 54, Островитянова, 2 и Мосфильмовской, 88к2, а также в «Азбука daily» на Тверской, 5/6 и других локациях.