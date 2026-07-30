Умер Глен Хансард — ирландский музыкант и звезда фильма «Однажды»
Исследование: одна получасовая сауна способна временно усилить иммунитет
«Грозовой перевал» Андреа Арнольд повторно выйдет в российский прокат
1 августа в Москве впервые за 5 лет пройдет хип-хоп-фестиваль Glam Go Fest
Фильм «Хитрый койот» официально выйдет в России, премьера комедии состоится в сентябре
Автор «Детей крови и костей» назвала работу над экранизацией худшим опытом в своей жизни
Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Вышел дублированный трейлер байопика «Рокки — это я»: премьера ленты в России состоится в ноябре
Почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете
Вышел первый трейлер «Рамаяны»
Минцифры предложило ввести авторизацию по номеру телефона на иностранных сайтах
Вышел первый тизер-трейлер фильма про Басту
На Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге еду можно будет заказать прямо к сцене
Итальянца посадили за создание фальшивого античного амфитеатра
Дом творчества Переделкино впервые проведет резиденцию для фотографов
В районе ЗИЛ в Москве построят разводной мост
В Тверской области сгорели декорации, где снимали фильм «Молодинская битва» с Никитой Кологривым
Эйдан Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока»
Появился новый трейлер «Вышки-2: Мертвая точка»
Московская школа кино проведет «Буткемп Звук»
В Москве открылся ИИ-ресторан
Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина выйдет в американский прокат
Еще девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии
Самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета
Майкл Б.Джордан в первом трейлере ремейка «Аферы Томаса Крауна»
Бургеры в России подорожали в 3,5 раза за 16 лет
Тима ищет свет, Сестренка, Огонек: в Петербурге пройдет фестиваль «Антон тут рядом»
JMSN выступит в Екатеринбурге

«Азбука вкуса» и Лужники подготовили торт к 70-летию Олимпийского комплекса

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Азбука вкуса»

Торговая сеть «Азбука вкуса» (входит в группу компаний «Магнит») и Лужники представили лимитированный торт, вдохновленный историей и архитектурой Олимпийского комплекса. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сети.

Десерт в форме Большой спортивной арены появится на полках ритейлера 31 июля, в день 70-летия комплекса. Все продукты лимитированной линейки кондитеры «Азбуки вкуса» создадут и украсят вручную. 

«На пороге 30‑летия мы воспринимаем коллаборации не как маркетинговый ход, а как способ по-новому рассказать о наших ценностях и поделиться своим опытом. Партнерства с крупными брендами и институциями позволяют нам выйти за привычные рамки, создать яркие проекты, которые дарят людям новые эмоции и впечатления — и тем самым подтверждают: наша история продолжается, и в ней всегда есть место открытиям», — рассказал Денис Сологуб, президент торговой сети «Азбука вкуса».

В основе торта — карамельный и медовый бисквиты. В нем также есть паста с ореховым пралине, начинка из чернослива, прослойка на основе сока лайма, карамельно-шоколадный крем и крем на основе вареного сгущенного молока. Сочетание знакомых вкусов и неожиданных акцентов символизируют связь наследия Лужников с их развитием и обновлением, рассказали в сети.

Десерт будет представлен в торговой сети до 24 августа. Он появится на полках магазинов в Москва-Сити, на Арбате, 54, Островитянова, 2 и Мосфильмовской, 88к2, а также в «Азбука daily» на Тверской, 5/6 и других локациях.

Расскажите друзьям