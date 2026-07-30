По «Альтушке для скуфа» снимут мультсериал

В производство запущен пилотный сезон мультсериала «Альтушки против скуфов». Об этом говорится в телеграм-канале игры «Альтушка для скуфа».
Запланированы 6 эпизодов по 10–12 минут. Они выйдут эксклюзивно в Okko в 2027 году.
Автором идеи выступил создатель «Альтушки для скуфа» Виталий Терлецкий. Сценарий он написал вместе с постоянным соавтором Кириллом Кутузовым, который озвучил скуфа в оригинальной игре.
Производством занимается студия Rik Animation, которая ответственна и за «Альтушку для скуфа». В режиссерском кресле — руководительница студии художница Rikani.
Другими подробностями команда проекта пообещала поделиться в скором времени.
Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, попала в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрала 90% положительных отзывов. «Афиша Daily» рассказывала, как визуальная новелла стала аналогом «Черного зеркала».