Про Джорджо Армани снимут сериал

История жизни Джорджо Армани станет основой для нового сериала, пишет Variety.



У проекта пока нет названия. Производством займется итальянская компания Lux Vidе совместно с модным домом Armani. Режиссером выступит Ферзан Озпетек. Сценарий он напишет вместе с Франческо Арланчем. Бренд Armani предоставит команде доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с дизайнером.



Отмечается, что Озпетек много лет был лично знаком с дизайнером. «Я знал Джорджо, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет, как на официальных мероприятиях, так и в более приватной обстановке. <…> Я видел в нем провидца и блестящего художника. Но также приземленного и очень твердого человека», — сказал Озпетек в комментарии для Variety.



Недавно стало известно о разработке полнометражного байопика о Джорджо Армани. Билле Аугуст назначен режиссером фильма. Итальянский модельер умер 4 сентября 2025 года. Ему был 91 год.