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Про Джорджо Армани снимут сериал

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

История жизни Джорджо Армани станет основой для нового сериала, пишет Variety. 

У проекта пока нет названия. Производством займется итальянская компания Lux Vidе совместно с модным домом Armani. Режиссером выступит Ферзан Озпетек. Сценарий он напишет вместе с Франческо Арланчем. Бренд Armani предоставит команде доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с дизайнером.

Отмечается, что Озпетек много лет был лично знаком с дизайнером. «Я знал Джорджо, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет, как на официальных мероприятиях, так и в более приватной обстановке. <…> Я видел в нем провидца и блестящего художника. Но также приземленного и очень  твердого человека», — сказал Озпетек в комментарии для Variety.

Недавно стало известно о разработке полнометражного байопика о Джорджо Армани. Билле Аугуст назначен режиссером фильма. Итальянский модельер умер 4 сентября 2025 года. Ему был 91 год. 

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