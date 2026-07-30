Зендая попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке», потому что она была «нормальной»

Зендая попросила изменить сценарий фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», потому что ей показалось, что ее героиня Мишель Джонс (Эм Джей) стала слишком «обычной». Об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Weekly.
По словам Зендаи, в одном из первых вариантов сценария персонаж утратил свои фирменные странности, которые сделали Эм Джей одной из самых запоминающихся героинь трилогии. «Я прочитала черновик и подумала: „Она слишком… нормальная. Куда делась вся ее странность?“ Мы буквально устроили сценарию „Эм Джей проверку“, чтобы вернуть ей эти особенности», — рассказала актриса.
После этого Зендая встретилась с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном («Шан-Чи и легенда десяти колец»), и вместе они переработали несколько сцен. Одной из них стал эпизод с Карателем в исполнении Джона Бернтала.
Изначально сценарий предполагал, что Эм Джей будет чувствовать себя неловко, оказавшись в доме Фрэнка Касла. Но Зендая настояла, чтобы ее героиня реагировала совсем иначе. «Я сказала: „Нет, Эм Джей скорее подумает: ‚Именно так я бы и жила‘“. Она бы решила, что он очень классный», — объяснила актриса.
Зендая также похвалила Креттона за то, что он позволил актерам влиять на свои персонажи и сосредоточился не столько на супергеройской части истории, сколько на личности Питера Паркера.
Действие «Человека-паука: Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля.