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Зендая попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке», потому что она была «нормальной»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Marvel Entertainment

Зендая попросила изменить сценарий фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», потому что ей показалось, что ее героиня Мишель Джонс (Эм Джей) стала слишком «обычной». Об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Weekly.

По словам Зендаи, в одном из первых вариантов сценария персонаж утратил свои фирменные странности, которые сделали Эм Джей одной из самых запоминающихся героинь трилогии. «Я прочитала черновик и подумала: „Она слишком… нормальная. Куда делась вся ее странность?“ Мы буквально устроили сценарию „Эм Джей проверку“, чтобы вернуть ей эти особенности», — рассказала актриса.

После этого Зендая встретилась с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном («Шан-Чи и легенда десяти колец»), и вместе они переработали несколько сцен. Одной из них стал эпизод с Карателем в исполнении Джона Бернтала.

Изначально сценарий предполагал, что Эм Джей будет чувствовать себя неловко, оказавшись в доме Фрэнка Касла. Но Зендая настояла, чтобы ее героиня реагировала совсем иначе. «Я сказала: „Нет, Эм Джей скорее подумает: ‚Именно так я бы и жила‘“. Она бы решила, что он очень классный», — объяснила актриса.

Зендая также похвалила Креттона за то, что он позволил актерам влиять на свои персонажи и сосредоточился не столько на супергеройской части истории, сколько на личности Питера Паркера.

Действие «Человека-паука: Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля.

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