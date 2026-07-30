Зендая попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке», потому что она была «нормальной»

Изначально сценарий предполагал, что Эм Джей будет чувствовать себя неловко, оказавшись в доме Фрэнка Касла. Но Зендая настояла, чтобы ее героиня реагировала совсем иначе. «Я сказала: „Нет, Эм Джей скорее подумает: ‚Именно так я бы и жила‘“. Она бы решила, что он очень классный», — объяснила актриса.