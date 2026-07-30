Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Перед финальным вопросом участники должны были назвать достижение, которое произошло через два месяца после публикации The New York Times с утверждением, что человечество не добьется этого еще от 1 до 10 млн лет. Среди вариантов были расщепление атома, клонирование млекопитающего, первый полет на самолете и создание вакцины от полиомиелита.