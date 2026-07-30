Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Бен Аффлек и Джейми Дин, победитель популярной американской телевикторины «Jeopardy!», выиграли миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом пишет People.
Аффлек и Дин правильно ответили на последний вопрос в выпуске, который вышел на ABC 30 июля. Выигрыш направят в благотворительный фонд актера Eastern Congo Initiative, поддерживающий общественные организации в Демократической Республике Конго.
Перед финальным вопросом участники должны были назвать достижение, которое произошло через два месяца после публикации The New York Times с утверждением, что человечество не добьется этого еще от 1 до 10 млн лет. Среди вариантов были расщепление атома, клонирование млекопитающего, первый полет на самолете и создание вакцины от полиомиелита.
Дин выбрал первый — полет на самолете — и оказался прав. Речь шла о полете братьев Райт в 1903 году. Перед ответом участники воспользовались подсказкой «50 на 50».
Вопрос на миллион долларов был посвящен именам индеек, которых президенты США ежегодно символически милуют перед Днем благодарения. Аффлеку и Дину нужно было определить, какой пары имен среди них не было: Peanut Butter и Jelly (Арахисовая Паста и Желе), Tater и Tot (Картошка и Крошка), Mac и Cheese (Макароны и Сыр) или Spaghetti и Meatball (Спагетти и Фрикаделька).
Участники воспользовались подсказкой «Спросить ведущего». Джимми Киммел признался, что не уверен, однако имена Спагетти и Фрикаделька ему ни о чем не говорят. Аффлек отметил, что Киммел — «лучший в мире эксперт по таким мелочам», и согласился с ним. Дин также попытался позвонить другу, однако тот не успел ответить.
В итоге участники доверились ведущему и выиграли главный приз. После объявления результата Аффлек и Дин обнялись и начали прыгать под падающее конфетти.