Вышел отрывок перезапуска «Уличного бойца»: в нем Рю дерется с Бланкой в исполнении Джейсона Момоа

По сюжету действие фильма развернется в 1993 году. Чунь Ли приглашает Рю и Кена принять участие во Всемирном турнире бойцов, однако вскоре соревнование оказывается частью смертельно опасного заговора. Героям предстоит не только сражаться друг с другом, но и противостоять М.Байсону и другим противникам.