Вышел отрывок перезапуска «Уличного бойца»: в нем Рю дерется с Бланкой в исполнении Джейсона Момоа

Paramount Pictures презентовала отрывок из нового фильма по игровому циклу файтингов Street Fighter. В ролике показали подпольный бой. Рю выходит на ринг против Бланки — мутанта с зеленой кожей, которого в новой экранизации сыграл Джейсон Момоа.
По сюжету действие фильма развернется в 1993 году. Чунь Ли приглашает Рю и Кена принять участие во Всемирном турнире бойцов, однако вскоре соревнование оказывается частью смертельно опасного заговора. Героям предстоит не только сражаться друг с другом, но и противостоять М.Байсону и другим противникам.
Режиссером боевика выступил Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла». В актерский состав вошли Эндрю Кодзи (Рю), Ноа Сентинео (Кен), Каллина Лян (Чунь Ли), Давид Дастмалчян (М.Байсон), рэпер 50 Cent (Балрог), рестлер Роман Рейнс (Акума) и другие.
Это третья попытка Голливуда экранизировать популярный файтинг. Предыдущие версии выходили в 1994 и 2009 годах и не имели успеха у критиков, хотя первая экранизация оказалась коммерчески успешной. Премьера нового «Уличного бойца» состоится 16 октября.