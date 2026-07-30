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Вышел отрывок перезапуска «Уличного бойца»: в нем Рю дерется с Бланкой в исполнении Джейсона Момоа

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Paramount Pictures

Paramount Pictures презентовала отрывок из нового фильма по игровому циклу файтингов Street Fighter. В ролике показали подпольный бой. Рю выходит на ринг против Бланки — мутанта с зеленой кожей, которого в новой экранизации сыграл Джейсон Момоа.

По сюжету действие фильма развернется в 1993 году. Чунь Ли приглашает Рю и Кена принять участие во Всемирном турнире бойцов, однако вскоре соревнование оказывается частью смертельно опасного заговора. Героям предстоит не только сражаться друг с другом, но и противостоять М.Байсону и другим противникам.

Видео: Paramount Pictures

Режиссером боевика выступил Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла». В актерский состав вошли Эндрю Кодзи (Рю), Ноа Сентинео (Кен), Каллина Лян (Чунь Ли), Давид Дастмалчян (М.Байсон), рэпер 50 Cent (Балрог), рестлер Роман Рейнс (Акума) и другие.

Это третья попытка Голливуда экранизировать популярный файтинг. Предыдущие версии выходили в 1994 и 2009 годах и не имели успеха у критиков, хотя первая экранизация оказалась коммерчески успешной. Премьера нового «Уличного бойца» состоится 16 октября.

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