У Монеточки* «замерло сердце», когда она услышала свою песню в новом «Человеке-пауке»

Монеточка* поделилась впечатлениями после просмотра фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», в саундтрек которого вошла ее песня «Монополия». Певица призналась, что до последнего не верила, что композиция действительно прозвучит в картине. По ее словам, она не рассказывала об этом заранее не только из-за соглашения с Marvel, но и потому, что сама сомневалась, что все состоится.
«Я только сейчас вышла из зала и начинаю вообще понимать, что произошло. Я думала, может, где-то тихонечко, знаете, на фоне, но нет, она звучит так громко — на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я ее там услышала», — рассказала певица.
Действие нового блокбастера разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». После заклинания Доктора Стрэнджа никто не помнит Питера Паркера, поэтому герой в одиночку борется с преступностью в Нью-Йорке. Одновременно он сталкивается с новым загадочным противником, которого сыграла Сэди Синк, а его собственные способности начинают выходить из-под контроля.
Премьера ленты «Человек-паук: Совершенно новый день» состоялась 30 июля. Это четвертый фильм о Питере Паркере с Томом Холландом в главной роли.
* Монеточка внесена Минюстом в реестр иноагентов.