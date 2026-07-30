У Монеточки* «замерло сердце», когда она услышала свою песню в новом «Человеке-пауке»

Монеточка* поделилась впечатлениями после просмотра фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», в саундтрек которого вошла ее песня «Монополия». Певица призналась, что до последнего не верила, что композиция действительно прозвучит в картине. По ее словам, она не рассказывала об этом заранее не только из-за соглашения с Marvel, но и потому, что сама сомневалась, что все состоится.