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Вышел дублированный трейлер байопика «Рокки — это я»: премьера ленты в России состоится в ноябре

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Amazon MGM Studios

«Экспонента фильм» презентовала дублированный трейлер байопика «Рокки — это я» от оскароносного режиссера Питера Фаррелли («Зеленая книга»). Лента выйдет в российский прокат 26 ноября — к 50-летнему юбилею фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.  

«Рокки — это я» — проект о создании фильма «Рокки», который расскажет, как начинающий актер и сценарист Сильвестр Сталлоне добился утверждения на главную роль. В итоге картина получила «Оскар» как лучший фильм, стала одним из главных кассовых хитов 1976 года и положила начало большой карьере Сталлоне.

Видео:&nbsp;«Экспонента фильм»

В ленте Сталлоне сыграл Энтони Ипполито (сериал «Предложение»), а роль отца знаменитого актера исполнил Мэтт Диллон  («Дом, который построил Джек», «Столкновение»). 

«История „Рокки — это я“ так же уникальна, как и сам Сильвестр Сталлоне — человек несомненно талантливый, который не мог не поделиться этим талантом с миром и был не готов принять отказ», — отметил продюсер байопика Кристиан Баха.

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