Вышел первый трейлер «Рамаяны»

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер «Рамаяны».



Первый из двух фильмов расскажет о становлении Рамы (Ранбир Капур) — аватары бога Вишну. Ему предстоит пережить изгнание, похищение супруги Ситы (Саи Паллави) и противостояние с демоном Раваной (Яш).



Режиссером выступил Нитеш Тивари, саундтрек написал Ханс Циммер вместе с А.Р.Рахманом («Миллионер из трущоб»). Над визуальными эффектами ленты работала студия DNEG («Дюна», «Интерстеллар», «Бегущий по лезвию 2049»). Обе части сняты для формата IMAX.



Бюджет обеих частей картины составил 4000 кроров рупий (около 500 млн долларов). Первая выйдет в зарубежный прокат 8 ноября, вторая — в 2027 году.