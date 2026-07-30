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Исследование: один получасовой сеанс сауны способен временно усилить иммунитет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Studio Ghibli

Полчаса в сауне может ненадолго усилить работу иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, обнаружив, что после одного сеанса в крови заметно увеличивается количество всех типов лейкоцитов — клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями. Данные исследования опубликовало издание ScienceDaily.

В исследовании приняли участие взрослые — 27 женщин и 24 мужчины, средний возраст которых 50 лет. Добровольцы провели 30 минут в сауне при температуре около +73 градуса, а в середине сеанса приняли двухминутный холодный душ. После этого ученые измерили показатели крови и выяснили, что в кровоток вышло больше нейтрофилов, лимфоцитов и других белых кровяных клеток.

По словам авторов работы, организм, вероятно, временно выпускает лейкоциты из тканей в кровоток, чтобы они могли активнее патрулировать организм и быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Примерно через полчаса после окончания процедуры показатели возвращались к обычному уровню.

Исследователи также изучили уровень цитокинов — сигнальных молекул, которые регулируют иммунный ответ. В среднем изменения оказались небольшими, однако у некоторых участников они зависели от того, насколько сильно повысилась температура тела во время посещения сауны.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет только о краткосрочном эффекте после одного сеанса. Исследование не доказывает, что регулярное посещение сауны обеспечивает долгосрочное укрепление иммунитета, хотя предыдущие научные работы уже связывали эту привычку с рядом преимуществ для здоровья.

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