Исследование: один получасовой сеанс сауны способен временно усилить иммунитет

В исследовании приняли участие взрослые — 27 женщин и 24 мужчины, средний возраст которых 50 лет. Добровольцы провели 30 минут в сауне при температуре около +73 градуса, а в середине сеанса приняли двухминутный холодный душ. После этого ученые измерили показатели крови и выяснили, что в кровоток вышло больше нейтрофилов, лимфоцитов и других белых кровяных клеток.