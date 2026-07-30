В Москве хотят запустить проект по мирному соседству людей и бобров

На Бобровом острове в Москве могут запустить пилотный проект по «бобровому менеджменту» — системе, которая поможет людям и бобрам безопасно сосуществовать в городской среде. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Иван Башинский.
Площадкой для эксперимента может стать Бобровый остров на Москве-реке, где много лет живет одна семья бобров. По словам ученого, идея заключается в том, чтобы сохранить комфортные условия для животных, не мешая благоустройству территории.
Недавно с острова вывезли более 100 тонн строительного и бытового мусора. При этом участок, где обитают бобры, по рекомендации специалистов огородили — в прибрежной зоне сохранили деревья, кустарники и водную растительность, которой питаются животные.
Башинский напомнил, что бобры исчезли из окрестностей Москвы еще в XVI–XVII веках. Вернуться в столицу им удалось лишь спустя несколько столетий: сначала животных пытались расселить искусственно, а к концу 1990-х они начали осваивать город самостоятельно.
Сегодня в пределах старой Москвы живет около 250 особей бобров. Их можно встретить в Строгино, Покровском-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневниках, а также вдоль рек Яузы, Сетуни и Сходни.
По словам ученого, в Москве уже есть примеры успешного соседства людей и бобров. Например, в парках «Яуза» и «Покровское-Стрешнево» экотропы проходят рядом с бобровыми поселениями, позволяя наблюдать за животными и тем, как они меняют окружающий ландшафт.