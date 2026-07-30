«Человек-паук: Новый день» — самый трушный фильм про Паука со времен трилогии Сэма Рейми

Про Питера Паркера все забыли. В результате наложенного Доктором Стрэнджем заклинания имя Человека-паука не знают даже его ближайшие товарищи из прошлой жизни. Другого выхода после кончины тетушки Мэй (Мариса Томей) Питер (Том Холланд) не видел, и теперь ему остается лишь сталкерить через соцсети бывшую возлюбленную Эм Джей (Зендая) и лучшего друга Неда (Джейкоб Баталон) на протяжении четырех лет, пока те наслаждаются студенческой жизнью («Для кого ты вообще снимаешь этот стрим?» — смешно спрашивает на видео Неда Эм Джей).
Сам возмужавший Питер живет сычом в полузаброшенной квартире и днями напролет сражается с непримечательными преступниками на грязных улицах Нью-Йорка. Его единственная подруга (если этим словом можно назвать собеседницу, с которой беседа ведется исключительно о рецидивистах) — лейтенант полиции Джин Девулфф (Лайза Колон-Зайас), которая советует супергерою время от времени отвлекаться от работы. Тот лишь отмахивается от ее слов, но в какой-то момент выгорание и переработки дают о себе знать даже Человеку-пауку. Вслед за невыносимой болью в голове и запястьях его тело переживает кризис на уровне самой генетики.
По неудачному совпадению в этот же момент супергерою вместо злодеев-гопников вроде Скорпиона (Майкл Мэндо) и Могильщика (Марвин Джонс III) придется сразиться с могущественной сущностью, способной читать мысли и контролировать сознание, — то есть сводящей на нет не только усилия Человека-паука по очередной модернизации костюма, но и попытки обезопасить своих бывших друзей.
Из всех супергероев, дебютировавших на большом экране в XXI веке, очевидно, именно Человек-паук подарил зрителям самый иконический визуальный образ. На то, как он раскачивается на паутине между небоскребами, можно смотреть практически бесконечно. Новый фильм этот простой художественный прием эксплуатирует в полной мере и ко всеобщему восторгу: супергерой в кадре без особого повода снова и снова ныряет с крыши в бездну и взлетает на натянутой, как стальной трос, паутине. Уже на первых минутах вспоминаешь, почему первый за пять лет фильм про дружелюбного членистоногого соседа все так ждали. (Предыдущая часть «Нет пути домой» вышла, страшно сказать, в декабре 2021 года.)
Что нужно для хорошего фильма про Человека-паука помимо ни к чему не обязывающих сцен полетов между небоскребами? Как минимум, тактильный экшн и понятные человеческие эмоции. Ведь этот марвеловский персонаж, несмотря на способность взмывать ввысь, — самый приземленный из всех. Он не обладает ни космическим происхождением, ни огромным состоянием, ни способностями, всерьез нарушающими законы физики.
Не все предыдущие части эффективно пользовались этим правилом. Дилогия с Эндрю Гарфилдом была излишне пафосной на ровном месте. Трилогия фильмов Джона Уоттса с Томом Холландом, выходившая с 2017 по 2021 год, выглядела чересчур пластиковой. Наконец, мультфильмы про мультивселенные легко поддавались аляповатому безумию. Пожалуй, лишь трилогия Сэма Рейми (2002–2007) воплотила в жизнь платонический идеал веселого и фактурного, жизненного и трогательного боевика про супергероя.
В «Новом дне» драка Человека-паука со злодейкой (спойлер) напрямую приближается к брутальному столкновению с Зеленым Гоблином со всей кровью и пылью из первого фильма Рейми. Кроме того, все издержки мультивселенных в кои-то веки выглядят настолько органично, насколько это возможно. В киновселенной «Марвел» кроссоверы — новая норма, но в данном случае появления персонажей из соседних франшиз не выглядят выходами на бис с обязательной паузой под аплодисменты, а действительно оправданы историей.
Наконец, в этом кино есть сильные эмоции: трагическую романтику и взрослую дружбу мы не наблюдали в жизни Питера Паркера с тех времен, когда его, опять же, играл Тоби Магуайр. Бывший инди-режиссер Дестин Дэниел Креттон вправду умеет работать с актерами (буквально все они в этом фильме сияют, насколько это возможно в рамках жанра), да и в том, что касается экшн-хореографии, нарисованной превиз-художниками, студия «Марвел» достигла заметных успехов. Единственное, к чему можно придраться, — концовка фильма, в которой личностный рост и «прекрасная трансформация во взрослую особь паука» Питера Паркера затмевают сражения против, собственно, злодеев (некоторые из них исчезают за кадром почти без объяснений).
Союз нанятого постановщика и корпорации редко когда так вплотную приближался к визионерству выдающегося режиссера-автора, как Сэм Рейми. Возможно, просто все участники процесса постарались, снимая первый за долгие годы блокбастер о главном супергерое поколения. Остается надеяться, что и следующий выпуск они не станут клепать впопыхах.
Никиты Лаврецкого