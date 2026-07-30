«Человек-паук: Новый день» — самый трушный фильм про Паука со времен трилогии Сэма Рейми

Наконец, в этом кино есть сильные эмоции: трагическую романтику и взрослую дружбу мы не наблюдали в жизни Питера Паркера с тех времен, когда его, опять же, играл Тоби Магуайр. Бывший инди-режиссер Дестин Дэниел Креттон вправду умеет работать с актерами (буквально все они в этом фильме сияют, насколько это возможно в рамках жанра), да и в том, что касается экшн-хореографии, нарисованной превиз-художниками, студия «Марвел» достигла заметных успехов. Единственное, к чему можно придраться, — концовка фильма, в которой личностный рост и «прекрасная трансформация во взрослую особь паука» Питера Паркера затмевают сражения против, собственно, злодеев (некоторые из них исчезают за кадром почти без объяснений).