Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

Афиша Daily

Павел Дуров заявил, что в России на него завели уголовное дело о «пособничестве терроризму».

«Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», ― написал он в своем телеграм-канале.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщила, что действия Дурова стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

Издание привело данные ведомства, согласно которым с 2022 года в РФ зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из них 33 тыс. ― диверсионно-террористические и экстремистские.

По утверждениям ФСБ, злоумышленники, используя аналитику мессенджера, собирали данные о перемещениях высокопоставленных военных, блогеров и журналистов, впоследствии ставших жертвами преступлений.

Вскоре публикации «Российской газеты» зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов сказал, что ФСБ может предложить в ближайшие 2-3 месяца признать Telegram пособником террористов. Чтобы избежать этого, мессенджеру следует создать юрлицо в России, хранить персональные данные в РФ, предоставлять переписку и любую информацию по запросу ФСБ, добавил депутат.

