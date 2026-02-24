Telegram могут признать в России пособником террористов

ФСБ может обратиться с предложением признать Telegram пособником террористов в ближайшие 2–3 месяца. Об этом в разговоре с «Осторожно Media» заявил зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.
Депутат сослался на данные, приведенные главой Минцифры Максутом Шадаевым. По словам Свинцова, у ФСБ есть информация о том, что «бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение более чем к 150 тыс. преступлений, совершенных на территории Российской Федерации».
«Десятки тысяч преступлений имели определенную связь с террористическими угрозами. То есть это попытка вербовки, это финансирование, это управление через секретные чаты террористическими ячейками», ― добавил парламентарий.
Он отметил, что у руководства Telegram есть шанс перейти на «белую сторону» и легализоваться в РФ. Для этого мессенджеру нужно выполнить следующие требования: создать юрлицо в России, хранить персональные данные в РФ, предоставлять переписку и любую информацию по запросу ФСБ.
«Но если это все будет Telegram игнорировать, то я не исключаю такую возможность, что в ближайшие месяц-два-три действительно ФСБ обратится с таким предложением о признании данной организации фактически пособником террористов, потому что дальше с этим мириться, к сожалению, невозможно», ― заявил парламентарий.
В разговоре со «Звездой» Свинцов уточнил, что если Telegram признают экстремистской организацией, то владельцы подписок Premium, купленных до этого признания, не будут считаться экстремистами.
«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», — сказал депутат.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.