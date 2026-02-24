Telegram могут признать в России пособником террористов

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

Telegram могут признать в России пособником террористов

Афиша Daily
Фото: Dima Solomin/Unsplash

ФСБ может обратиться с предложением признать Telegram пособником террористов в ближайшие 2–3 месяца. Об этом в разговоре с «Осторожно Media» заявил зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

Депутат сослался на данные, приведенные главой Минцифры Максутом Шадаевым. По словам Свинцова, у ФСБ есть информация о том, что «бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение более чем к 150 тыс. преступлений, совершенных на территории Российской Федерации».

«Десятки тысяч преступлений имели определенную связь с террористическими угрозами. То есть это попытка вербовки, это финансирование, это управление через секретные чаты террористическими ячейками», ― добавил парламентарий.

Он отметил, что у руководства Telegram есть шанс перейти на «белую сторону» и легализоваться в РФ. Для этого мессенджеру нужно выполнить следующие требования: создать юрлицо в России, хранить персональные данные в РФ, предоставлять переписку и любую информацию по запросу ФСБ.

«Но если это все будет Telegram игнорировать, то я не исключаю такую возможность, что в ближайшие месяц-два-три действительно ФСБ обратится с таким предложением о признании данной организации фактически пособником террористов, потому что дальше с этим мириться, к сожалению, невозможно», ― заявил парламентарий.

В разговоре со «Звездой» Свинцов уточнил, что если Telegram признают экстремистской организацией, то владельцы подписок Premium, купленных до этого признания, не будут считаться экстремистами.

«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», — сказал депутат.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям