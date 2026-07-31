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Карен Хачанов стал амбассадором нового премиального проекта девелопера MR

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба MR

Российский теннисист Карен Хачанов стал амбассадором нового премиального жилого комплекса «С5» девелопера MR. 30 июля на турнире Mifel Tennis Open в Мексике он впервые выступил в форме с символикой MR.

«Для меня важно иметь возможность восстанавливаться между турнирами и проводить время с семьей. Именно поэтому мне близка идея проекта, который объединяет спорт, природу и приватность», — рассказал Карен Хачанов.

Комплекс «С5» возводится в одной минуте пешком от Петровского парка. В 10 минутах ходьбы находится «ВТБ Арена», легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, скалодром, фехтовальная школа, теннисный центр, фитнес-центры и современные зоны для воркаута.

«Сегодня премиальное жилье — это в первую очередь сценарии жизни, заложенные в проект исходя из ценностей будущих резидентов. Карен — спортсмен мирового уровня, который знает цену времени и качеству среды. Эти принципы легли в основу нового премиального проекта „С5“. В нем камерность соединяется с атрибутами будущего: умным домом, инженерией и технологиями. Это новая формула жизни в большом городе», — рассказала Мария Литинецкая, генеральный директор MR.

Центральный элемент комплекса — приватный двор-парк с ландшафтным озеленением и собственным кортом для падел-тенниса, детскими и спортивными пространствами, водоемом, зонами отдыха. На территории также появится собственный зал для йоги и пилатеса, арт-пространство, лаунж-зоны и другие клубные пространства. Жильцам предоставят консьерж-сервис на базе искусственного интеллекта.

© Фото: пресс-служба MR

Карен Хачанов — победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В 2019 году стал восьмой ракеткой мира в одиночном разряде.

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