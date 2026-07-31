Трэвис Скотт выпустил клип на трек «When I’m Home», который звучит в титрах «Одиссеи». Режиссером видео выступил рэпер.
В интервью «The Tonight Show» Скотт отметил, что гордится получившейся работой. В клипе, помимо него, также появляются Джеймс Блейк и Людвиг Йорансон, которые выступили соавторами трека. Сам трек появился на стриминговых сервисах 17 июля.
Рэперу в блокбастере досталась небольшая роль — барда Фемиуса. Ранее Нолан говорил, что он привлек к проекту Трэвиса, потому что хотел подчеркнуть идею, что устная поэзия в то время была аналогична рэпу.
«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.