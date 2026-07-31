Вакцину от рака кожи в России до конца года получат 20 пациентов

В апреле россиянину с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Ее ввели 60-летнему жителю Курской области.



«Неоонковак» разработал Центр им. Гамалеи. Производит препарат НМИЦ радиологии. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента в соответствии с молекулярно-генетическими характеристиками его опухоли.



Недавно стало известно, что первые вакцины против агрессивной опухоли мозга могут появиться в России уже в этом году. «В 2026-м, я надеюсь, мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться „Глиопепт“. А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — „Глиорна“», — рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.